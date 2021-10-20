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Продажи европейских автодилеров упали на четверть в сентябре 2021 года
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Продажи европейских автодилеров упали на четверть в сентябре 2021 года
Экономика
Продажи европейских автодилеров упали на четверть в сентябре 2021 года
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Брюссель, 20 октября. Минувший сентябрь стал для европейского автомобильного рынка худшим с 1995 года. По его итогам продажи машин в регионе упали на 25,2% в годовом измерении. Всего за первый месяц осени дилеры смогли реализовать 972 723 машины. Такие данные аналитического агентства «Автостат» приводит «Экономика и жизнь».

Отрицательная динамика в Европе наблюдается уже третий месяц подряд. По мнению экспертов, это обусловлено продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита полупроводников для их производства.

Такая ситуация привела к тому, что по итогам девяти месяцев текущего года продажи составила 9 161 918 единиц. Это на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером по реализации новых моделей в сентябре стала Великобритания, здесь было куплено 215 312 машин (–34,4%). На второе место среди крупнейших европейских авторынков вышла Германия с продажей 196 972 машин (–25,7%). Третье место заняла Франция, реализовавшая 133 820 автомобилей, что на 20,5% меньше относительно прошлого года.

Российский рынок также испытывает дефицит автомобилей. Такая ситуация здесь может продолжиться до середины 2022 года.

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