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Сорвавший голос Дима Билан спел песню с листа на концерте в Тюмени
Шоу-бизнес
Сорвавший голос Дима Билан спел песню с листа на концерте в Тюмени
vk.com  /  Дима Билан

Тюмень, 20 октября. Знаменитый певец Дима Билан порадовал тюменских поклонников сольным концертом, на котором пел с листа. Выступление далось артисту нелегко, поскольку у него возникли проблемы со здоровьем.

Перед концертом в Тюмени исполнитель пожаловался поклонникам на болезнь в Instagram Stories. Билан признался, что страдает от осеннего бронхита, который сказался на его вокальных данных.

«У меня так сел голос, это просто невозможно. Я как будто Барри Уайт (американский певец. — Прим. ФАН). Реально голос сорвал», — поделился певец.

Как отметил заболевший артист, профессия не позволяет ему выйти к зрителям и сказать, что у него нет голоса. Чтобы выступить перед поклонниками, исполнителю пришлось что-то придумать.

На самом концерте Билан полностью выложился, несмотря на недуг. Он танцевал, спускался в зал и ходил по рядам, чем осчастливил тюменских поклонниц. Некоторые фанатки хватали певца за руки и фотографировались с ним.

Во время исполнения одной из песен артисту потребовалась подсказка. Он взял в руки лист с текстом и сел на сцене. В ходе пения Билан периодически поглядывал на бумажку.

Prt Scr instagram.com / @bilanofficial

Несмотря на это, тюменские поклонницы исполнителя остались в восторге от его выступления, о чем сообщили в комментариях в Instagram. Билан же написал после концерта, что его голос восстанавливается, а на каждом шоу с ним работает врач-фониатр.

Ранее певица Ольга Бузова рассказала, как поцеловалась с Биланом на фестивале «Новая волна». Она думала, что им удалось скрыть этот пикантный момент от глаз публики, однако поцелуй не просто заметили, но и сняли на видео.

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концерт певец билан
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