В США уволили «Гитлера», участвовавшего в штурме Капитолия

Вашингтон, 20 октября. Военнослужащий армии США был уволен из рядов Вооруженных сил за участие в штурме Капитолия 6 января. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По информации журналистов, 31-летний Тимоти Хейл-Кузанелли, который служил в отделе кадров в звании сержанта запаса был понижен до рядового, а позже уволен со службы после того, как командование узнало о его участии в «марше Трампа», который закончился штурмом здания Конгресса США 6 января 2021 года.

Federal Judge Postpones Trial for Timothy Hale-Cusanelli https://t.co/MKlxL9Lz9s — Pandemonium ???? (@Wolfie057) October 7, 2021

Федеральные власти обвинили военнослужащего, которого СМИ окрестили «солдат с усиками Гитлера», в незаконном проникновении в Капитолий, использовании сигналов для продвижения участников беспорядков вперед и преследовании полицейских.

Адвокат Джонатан Крисп, который представляет интересы бывшего военнослужащего, назвал увольнение «карательным», заявив, что оно ограничивает его клиента в правах и льготах, доступных ветеранам вооруженных сил. Кроме того, он указывает на тот факт, что решение об увольнении Тимоти было вынесено, когда он находился под следствием, тогда как обычно командиры ждут завершения уголовных дел, прежде чем принимать решения об увольнении.

«Это была необдуманная реакция на обвинения», — заявил адвокат, добавив, что он намерен помочь Хейлу-Кузанелли оспорить решение командования и восстановить его в должности.

В рамках расследования событий 6 января в США было арестовано более 600 человек. Большинству из них были предъявлены обвинения в незаконном проникновении, антиобщественном поведении и угрозах полиции.