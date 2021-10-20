Испытания новейшего ядерного микрореактора для ВС США пройдут на Аляске

Вашингтон, 20 октября. Пентагон готовится к испытаниям новейшего ядерного микрореактора для Вооруженных сил США. Испытания пройдут на базе американских ВВС Эйлсон, которая расположена на Аляске.

Данный проект был инициирован бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, который поручил Пентагону разработать малый атомный реактор модульного типа для военных и космических нужд. Кроме того, реактор планируется использовать для обеспечения электроэнергией отдаленных военных баз ВС США.

Пентагон еще в 2019 году направил американским компаниям требования по созданию компактного ядерного реактора для военных. Отдельно уточнялись его необходимые характеристики: вес не более 40 тонн, возможность транспортировки с помощью обычных грузовых автомобилей, работа в полуавтоматическом режиме и мощность до десяти мегаватт.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.