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Украинский дипломат Александр Чалый предостерег Киев от «флирта» с НАТО и США
Политика
Украинский дипломат Александр Чалый предостерег Киев от «флирта» с НАТО и США
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 20 октября. Киевские власти должны начать диалог с Россией, а не полагаться на поддержку Соединенных Штатов и НАТО, заявил бывший заместитель главы МИД Украины Александр Чалый.

По словам дипломата, на Украине очень много политиков руководствуются правилом: чем хуже отношения западных стран с Кремлем — тем лучше. Однако эта позиция ошибочна, поскольку она делает более вероятным конфликт Москвы и Киева.

«Если такая борьба начнется, коллективный Запад в лучшем случае даст нам денег и устную поддержку, но физически они с нами в один ряд не встанут. Потому что США — союзник с маленькой буквы», — заявил Чалый на телевидении.

Он добавил, что попытки украинского руководства «флиртовать» с Североатлантическим альянсом могут привести к ответным действиям России, поэтому Киеву необходимо начать превентивный диалог с Москвой.

Как стало известно ранее, депутат Рады Олег Волошин заявил о неизбежности энергетической капитуляции Украины перед Россией.

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