ООН развернуло наблюдение за режимом прекращения огня в Ливии

Триполи, 20 октября. Организация Объединенных Наций объявила о начале работы первой группы международных наблюдателей за режимом прекращения огня в Ливии.

Спецпосланник генерального секретаря Ян Кубиш в письме членам Совместного военного комитета «5+5» (СВК) сообщил, что перед зарубежными экспертами поставлена задача. Она заключается в оказании поддержки существующему механизму мониторинга, который осуществляется местным руководством.

«Наблюдатели будут работать в тесном сотрудничестве с СВК и заинтересованными ливийскими сторонами в соответствии с резолюцией Совета Безопасности», — заявил Кубиш.

Присланная группа на первых порах разместится в Триполи. После завершения необходимых договоренностей специалисты переедут в Сирт.

Кубиш подтвердил, что ООН поддерживает усилия по реализации намеченного плана действий, а также объединения военного ведомства. Он указал на важность разоружения и реинтеграции группировок и реформирования сектора безопасности в североафриканском государстве.

Член Совместного военного комитета генерал-лейтенант Хайри ат-Тамими ранее сообщил, что СВК намерен в ближайшее время провести раунд переговоров. Участники обсудят ликвидацию преступных бандформирований, присутствующих на западе страны.

На прошлой неделе появились подробности касательно плана действий по выводу иностранных сил из Ливии. По словам генерал-майора Мухтара ан-Накасы, первый этап эвакуации пройдет под контролем международных наблюдателей.