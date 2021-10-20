Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 21:15
21:14
Происшествия
Легковушка опасно приблизилась к встречке и столкнулась с грузовиком в Крыму
21:14
Весь мир
La Fraternite: экс-президент ЦАР Бозизе ответит за преступления против народа республики
21:14
Армия
Подписчики Forbes Breaking News напомнили главе Пентагона об «афганском позоре»
21:10
Общество
Депутат Панов объяснил необходимость единого реестра благотворительных проектов
21:10
Весь мир
Боевики нарушили режим прекращения огня в ЦАР и ограбили камерунских водителей
21:09
Весь мир
В США уволили «Гитлера», участвовавшего в штурме Капитолия
21:06
Общество
Мира Тэрада: «О цензуре как глобальной проблеме современности»
21:04
Общество
Калининградец искупался в достигающих 4-х метров волнах Балтики
21:03
Экономика
Bloomberg: Автопроизводитель Volvo Car намерен привлечь 3 млрд евро в ходе IPO
21:02
Экономика
Продажи европейских автодилеров упали на четверть в сентябре 2021 года
Все новости

Глава Дагестана Меликов: инфраструктуру для Каспийской флотилии создадут к концу 2022 года

  /   Обновлено: 20 октября 2021 20:43
Армия
Глава Дагестана Меликов: инфраструктуру для Каспийской флотилии создадут к концу 2022 года
ИА «Политика Сегодня»  /  Валерия Покидова

Махачкала, 20 октября. Инфраструктура для размещения Каспийской флотилии в Дагестане будет создана к концу следующего года. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в городе Каспийске поэтапно возводится жилье для военнослужащих Каспийской флотилии и их семей.

«Активно развивается среда для проживания, (создаются. — Прим. ред.) рабочие места, подбор предприятий для развития судостроительной отрасли и так далее. Основные мероприятия по развертыванию всей инфраструктуры, включая жилую, планируется завершить до конца 2022 года», — уточнил Меликов.

Напомним, в начале 2018 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал перевод Каспийской флотилии из Астрахани в город Каспийск, где специально для военнослужащих и их семей будет создана необходимая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана планируют наладить в республике производство медицинского кислорода. Соответствующее поручение глава субъекта Сергей Меликов дал региональному минпромторгу.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Глава Дагестана Меликов: инфраструктуру для Каспийской флотилии создадут к концу 2022 года
меликов каспийская флотилия инфраструктура
Комментировать