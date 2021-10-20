Глава Дагестана Меликов: инфраструктуру для Каспийской флотилии создадут к концу 2022 года

Махачкала, 20 октября. Инфраструктура для размещения Каспийской флотилии в Дагестане будет создана к концу следующего года. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в городе Каспийске поэтапно возводится жилье для военнослужащих Каспийской флотилии и их семей.

«Активно развивается среда для проживания, (создаются. — Прим. ред.) рабочие места, подбор предприятий для развития судостроительной отрасли и так далее. Основные мероприятия по развертыванию всей инфраструктуры, включая жилую, планируется завершить до конца 2022 года», — уточнил Меликов.

Напомним, в начале 2018 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу анонсировал перевод Каспийской флотилии из Астрахани в город Каспийск, где специально для военнослужащих и их семей будет создана необходимая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана планируют наладить в республике производство медицинского кислорода. Соответствующее поручение глава субъекта Сергей Меликов дал региональному минпромторгу.