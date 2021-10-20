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Президент Сирии обсудил двустороннее сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби

  /   Обновлено: 20 октября 2021 20:50
Политика
Президент Сирии обсудил двустороннее сотрудничество с наследным принцем Абу-Даби
twitter.com  /  @Presidency_Sy

Дамаск, 20 октября. Сирийский президент Башар Асад провел телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом аль-Нахайяном, передает издание Sana.

По информации журналистов, во время телефонного разговора стороны обсудили двусторонние отношения между Сирией и ОАЭ, пути укрепления партнерства и общие усилия по их расширению в интересах обеих стран и народов.

Плюс ко всему наследный принц и сирийский лидер обсудили последние события на региональной и международной аренах.

Как стало известно ранее, Башар Асад провел телефонные переговоры с королем Иордании. В ходе разговора стороны обсудили отношения между государствами и способы расширения взаимодействия.

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Башар Асад Сирия оаэ
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