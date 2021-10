Мира Тэрада: «О цензуре как глобальной проблеме современности»

Свобода слова — это право на свободное выражение своего мнения. Право придерживаться этого мнения, открыто выражать свои мысли и получать комментарии без какого-либо вмешательства или запретов. Один из важнейших принципов любой демократичной страны. Мы все знаем это и, как жители свободной страны, должны ценить возможность говорить то, что думаем. Но как на самом деле обстоит ситуация со свободой слова на Западе, где когда-то это право возникло и было наделено тем содержанием и той ценностью, с которыми сейчас спорить глупо и бесполезно?

Ключевой источник свободы слова в современном мире — интернет, ведь именно он подарил каждому человеку возможность доносить свое мнение до более широкой аудитории, чем круг близких друзей или соседей, без необходимости куда-то ехать, вставать на трибуну, писать заметки в СМИ и участвовать в политических собраниях. Однако это продолжалось не так долго — не только авторитарные, но и демократические государства стали вмешиваться в свободную дискуссию и, законодательно прикрываясь благими и адекватными мотивами (например, блокирование экстремистских материалов), начали стараться перекрыть поток свободной передачи информации. Не так давно итогом всего этого стало появление самой настоящей цензуры в ее средневековом виде — запрет высказывать мнения, которые неугодны истеблишменту.

Несколько лет назад ученой Ройей Энсафи была запущена автоматизированная система отслеживания цензуры в интернете под названием Censored Planet. Команда Мичиганского университета использовала эту систему с ее расчетами и поделилась своими результатами. Согласно этому докладу, цензура за последние два года усилилась в 107 странах, в том числе в таких, казалось бы, демократических государствах, как Норвегия, Япония, Италия, Индия, Израиль и Польша. Это те страны, которые ранее были оценены правозащитниками, как одни из самых свободных в мире. Причем блокировкам под различными предлогами подвергаются самые разные сайты, в том числе правозащитные или, например, сайты знакомств.

Федеральное агентство новостей / instagram.com / vero_vig_050 / Comfreak

Своего рода «мода» на это зародилась в США, где в 2015 году закрепили принцип сетевого нейтралитета, согласно которому провайдеры не должны никоим образом вмешиваться в трафик и блокировать сайты и другого рода контент. Просуществовал этот принцип ровно два года: в 2017 году был отменен. Многие крупнейшие технологические компании на словах все еще являются его сторонниками, однако всем давно очевидно, что только на словах. Так Google блокирует любой неугодный сайт, на который им укажут, а Facebook и Twitter обросли большим количеством скандалов, связанных с цензурированием контента. Самый громкий из них связан с последствиями прошедших в США выборов 2020 года, когда президента страны, который и без того находился под колоссальным давлением со всех сторон, лишили права свободно выражать свое мнение на крупнейших площадках, предназначенных именно для этого. Напомню вам, что Дональд Трамп так и не призвал никого из своих сторонников к любого рода агрессивному поведению и не представлял никакой реальной угрозы ни для мира, ни для Америки. Но это не мешало представителям американского истеблишмента затыкать ему рот, работая на опережение.

В то же время произошел скандал с сыном нынешнего президента Джо Байдена Хантером. Газета The New York Post смогла заполучить его ноутбук с информацией, которую семья Байденов вряд ли хотела бы предавать огласке. Сведения, которые напрямую расходились со словами нынешнего президента Джо Байдена, и указывали на факты коррупции. Тогда аккаунт The New York Post в Facebook заблокировали на две недели. Блокировали также каждого, кто распространял эту новость. Позднее опросы показали, что 36% избирателей вообще не были в курсе произошедшего, 4,6% заявили, что не стали бы голосовать за Байдена, если бы узнали об этом скандале вовремя. Стоит ли говорить о том, насколько значительны эти четыре с половиной процента в масштабе страны в целом, а для выборов в особенности?

Цензура на Западе процветает, как и в странах, которые заимствуют их модель. На примере Америки это становится очевидным. Я не являюсь поклонницей Дональда Трампа, я даже могу быть не согласна с каждым его словом, однако у него, как и у миллионов других, должно быть право высказать свое мнение, а у нас с вами, а тем более у американцев, есть право это мнение услышать. Если бы государство или влиятельные технологические корпорации действительно через свои действия в отношении свободы слова отражали мнение большинства, то слово цензура никогда бы не появилось в нашем повседневном обиходе. Сейчас же одна не самая многочисленная часть земного шара попросту запрещает существовать мнению другой — огромной его части. Что это, как не политическая паранойя, доходящая до абсурда?

