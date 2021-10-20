Сотрудники МЧС в Калуге вытащили из пожара и реанимировали собаку

Калуга, 20 октября. Спасатели вытащили из пожара собаку и реанимировали животное, которое потеряло сознание. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Калужской области.

Пожар вспыхнул в квартире в поселке Муратовский Щебзавод. Никто из людей в огне не пострадал. Пока одна команда спасателей эвакуировала жильцов, другая тушила пожар. На полу одной из комнат старший лейтенант Иван Рыжих заметил собаку, которая лежала без сознания.

Сотрудники МЧС вынесли питомца на улицу и начали его реанимировать. Собаке сделали непрямой массаж сердца. С помощью легочного автомата животному подали воздух. Усилия спасателей увенчались успехом — пес задышал. Собаку передали хозяйке квартиры.

Похожая история произошла в Новосибирске. В одном из жилых домов на улице Первомайской загорелось помещение. Пожарным удалось спасти кота.