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Джастин Бибер обогнал Doja Cat по числу номинаций на премии MTV
Общество
Джастин Бибер обогнал Doja Cat по числу номинаций на премии MTV
Global Look Press  /  Cover Images

Лос-Анджелес, 20 октября. Знаменитый канадский исполнитель Джастин Бибер получил восемь номинаций на премии MTV European Music Awards, церемония награждения которой состоится 14 ноября в Будапеште.

Джастина Бибера номинировали в категориях «Лучший артист», «Лучший поп-исполнитель», «Лучшее видео» и других, пишет издание Daily Mail. Артисту уступают рэп-исполнители Doja Cat и Lil Nas X, они могут получить по шесть статуэток. Среди претендентов на награды MTV также оказались Эд Ширан, Оливия Родриго и The Kid LAROI. Лауреатов будут выбирать фанаты.

Джастин Бибер прославился в 12-летнем возрасте. Юноша исполнил песню So Sick рэпера Ne-Yo на локальном конкурсе песни «Стратфордский Идол». Его мать Патриция Маллетт разместила видеозапись выступления на YouTube. Позднее она продолжила загружать музыкальные номера сына.

В 2008 году на видео с талантливым артистом наткнулся менеджер Скутер Браун. Он помог ему записать демоверсии нескольких песен, с помощью которых Бибер заинтересовал Raymond Braun Media Group (RBMG). Дебютный сингл исполнителя One time вышел в 2009 году.

Ранее Джастин Бибер похвастался встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Брижит. Музыкант и его жена Хейли с удовольствием прогулялись по Елисейскому дворцу.

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Джастин Бибер премия mtv
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