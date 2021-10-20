«Дурной тренерский вкус»: Губерниев нашел виновного в проигрыше «Спартака»

Москва, 20 октября. Есть большие вопросы к тренеру «Спартака». Об этом в своем Telegram-канале написал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

Российские клубы продолжают борьбу за еврокубки. Сегодня, 20 октября, московский «Спартак» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона 2021/2022 встречался с английским клубом «Лестер». Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Футболисты российского клуба вели со счетом 2:0, но упустили победу, проиграв сопернику со счетом 3:4. Всего за девять минут красно-белые пропустили в свои ворота три мяча от «Лестера».

Комментатор Дмитрий Губерниев не стал скрывать разочарования от своих поклонников и, кажется, нашел главных виновников проигранного матча. В сообщении он отметил, что есть много вопросов к наставнику красно-белых Витории.

«Максименко по статистике — один из худших голкиперов премьер-лиги, это если опираться только на цифры! Вратарь должен отбивать хоть что-то... Выходить на такой матч еще и с Рассказовым — это дурной тренерский вкус, как и выпускать Ломовицкого на замену. И не надо рассказывать, что там ставить некого… Селихова в ворота! И того же Зобнина правым центральным защитником. Шикарный матч Айртона, Мозеса, Соболева… И ужасный Руя Витории!» — написал он.

Агентство городских новостей Москва /

Ранее сообщалось, что более десяти европейских сборных готовы покинуть Международную федерацию футбола (ФИФА). Какие именно команды собираются уходить из организации, не уточняется. Намерение ряда европейских сборных выйти из ФИФА связано с желанием организации чаще проводить чемпионат мира.