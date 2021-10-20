«Дурной тренерский вкус»: Губерниев нашел виновного в проигрыше «Спартака»

Москва, 20 октября. Есть большие вопросы к тренеру «Спартака». Об этом в своем Telegram-канале написал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
Российские клубы продолжают борьбу за еврокубки. Сегодня, 20 октября, московский «Спартак» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона 2021/2022 встречался с английским клубом «Лестер». Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Футболисты российского клуба вели со счетом 2:0, но упустили победу, проиграв сопернику со счетом 3:4. Всего за девять минут красно-белые пропустили в свои ворота три мяча от «Лестера».
Комментатор Дмитрий Губерниев не стал скрывать разочарования от своих поклонников и, кажется, нашел главных виновников проигранного матча. В сообщении он отметил, что есть много вопросов к наставнику красно-белых Витории.
«Максименко по статистике — один из худших голкиперов премьер-лиги, это если опираться только на цифры! Вратарь должен отбивать хоть что-то... Выходить на такой матч еще и с Рассказовым — это дурной тренерский вкус, как и выпускать Ломовицкого на замену. И не надо рассказывать, что там ставить некого… Селихова в ворота! И того же Зобнина правым центральным защитником. Шикарный матч Айртона, Мозеса, Соболева… И ужасный Руя Витории!» — написал он.
Ранее сообщалось, что более десяти европейских сборных готовы покинуть Международную федерацию футбола (ФИФА). Какие именно команды собираются уходить из организации, не уточняется. Намерение ряда европейских сборных выйти из ФИФА связано с желанием организации чаще проводить чемпионат мира.