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Пентагон: США завершают создание второй базы ПРО на территории Польши
Армия
Пентагон: США завершают создание второй базы ПРО на территории Польши
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 20 октября. Соединенные Штаты завершают создание базы противоракетной обороны (ПРО) на севере Польши вблизи населенного пункта Редзиково, расположенного в 165 км от границы России.

Известно, что новая база противоракетной обороны НАТО в Польше станет вторым по счету подобным объектом в Европе, принадлежащим Пентагону. Согласно данным Агентства по ПРО минобороны Соединенных Штатов, ее строительство будет завершено в ближайшие месяцы.

Стоит отметить, что предназначением американской базы ПРО в Польше является обнаружение, отслеживание и перехват баллистических ракет. В Пентагоне заявляют, что этот объект не способен подорвать военно-стратегический потенциал России несмотря на его близкое расположение, и в основном будет служить для обороны Западной Европы.

Ранее сообщалось, что военнослужащие соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа отразили удары беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях в Амурской области.

В маневрах были задействованы самоходные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», предназначенные для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

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