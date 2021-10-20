Пентагон: США завершают создание второй базы ПРО на территории Польши

Вашингтон, 20 октября. Соединенные Штаты завершают создание базы противоракетной обороны (ПРО) на севере Польши вблизи населенного пункта Редзиково, расположенного в 165 км от границы России.

Известно, что новая база противоракетной обороны НАТО в Польше станет вторым по счету подобным объектом в Европе, принадлежащим Пентагону. Согласно данным Агентства по ПРО минобороны Соединенных Штатов, ее строительство будет завершено в ближайшие месяцы.

Стоит отметить, что предназначением американской базы ПРО в Польше является обнаружение, отслеживание и перехват баллистических ракет. В Пентагоне заявляют, что этот объект не способен подорвать военно-стратегический потенциал России несмотря на его близкое расположение, и в основном будет служить для обороны Западной Европы.

Ранее сообщалось, что военнослужащие соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа отразили удары беспилотных летательных аппаратов условного противника на учениях в Амурской области.

В маневрах были задействованы самоходные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», предназначенные для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.