«Star-парад» с Даной Борисовой. Антон Беккужев о «Доме-2», Бузовой и Даве

Ведущий легендарной телестройки «Дом-2» Антон Беккужев стал гостем Даны Борисовой в новом выпуске передачи «Star-парад».

Антон рассказал, как прошел путь от студента журфака МГУ до главного редактора журнала «Дом-2» и эксперта проекта.

Дана Борисова узнала у молодого человека ответы на самые волнующие вопросы: что происходит на шоу за кадром, сколько платят участникам, и удалось ли Антону самому найти вторую половинку.

Гость программы рассказал об опыте работы с певицей Ольгой Бузовой. По словам ведущего, девушка настоящий профессионал своего дела.

Беккужев и Борисова обсудили и популярного репера Даву, который тоже стал частью телестройки. Подробности откровенной беседы вы узнаете в новом выпуске «Star-парада».