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Иранские власти готовятся к шестой волне распространения коронавируса
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Иранские власти готовятся к шестой волне распространения коронавируса
ТАСС  /  AREF TAHERKENAREH / EPA

Несмотря на ускорение темпов общенациональной вакцинации в Иране, власти готовятся уже к шестой крупной волне распространения коронавируса COVID-19.

В минувший вторник министр здравоохранения Бахрам Эйноллахи заявил, что Исламская Республика является наиболее пострадавшей на Ближнем Востоке от распространения инфекции. По его мнению, дальше ситуация может складываться еще хуже.

«Но мы полностью готовы к борьбе с коронавирусом в ходе шестой волны. Больницы обеспечены лекарствами и кислородным оборудованием», — отметил он.

Коронавирус в Иране

По данным иранского минздрава, с февраля 2020 года в стране зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. Из этого числа свыше 124,5 тыс. человек умерли в результате связанных с течением заболевания осложнений.

Самое большое число смертей за один день было зарегистрировано в конце августа 2021 года, когда за одни сутки скончались не менее 709 человек. Сейчас статистика является более благоприятной, однако в день выявляется около 10 тыс. новых случаев инфицирования.

При этом неофициальные источники говорят о том, что жертв коронавируса в стране может быть значительно больше.

В период пандемии Тегеран оказался в сложном положении. Страна не располагала собственной вакциной, а экономический кризис и действующие санкции ограничивали возможности закупки медикаментов за рубежом.

Сейчас обстановка в этом вопросе существенно улучшилась: иранцы разработали собственную вакцину COVIran Barekat. Тем не менее это потребовало довольно много времени, и темпы обеспечения людей прививками оставались медленными.

Помимо отечественного препарата, власти Исламской Республики одобрили применение на своей территории вакцин Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing, Soberana02 и российской Sputnik V.

Вакцинацию нужно ускорить

Приобретение крупных партий антикоронавирусных препаратов позволило ускорить национальную программу вакцинации. Сейчас, по официальным данным, свыше 57% (примерно 49 млн) иранцев уже получили хотя бы один компонент прививки, а два — более 29% (около 25 млн).

Тем не менее при общей численности свыше 85 млн человек Тегерану необходимо приложить большие усилия для увеличения охвата населения. Это признает и министр здравоохранения Бахрам Эйноллахи.

Многие граждане все еще проявляют нерешительность и неохотно идут прививаться. Недавние опросы общественного мнения показали, что около 14,2% взрослого населения Ирана не хотят вакцинироваться. Наиболее часто называемые причины такого решения — страх перед побочными эффектами и недоверие к новым медицинским препаратам в целом.

Для борьбы с этим общественным явлением властям необходимо усилить работу с населением и повысить уровень осведомленности граждан о принципах действия прививок.

Индийский штамм COVID-19: как Ближний Восток борется с новой угрозой
Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Mosab Shawer, Xinhua

Ослабление блокировок

Новые предупреждения о предстоящей шестой волне пандемии в Иране прозвучали на фоне запланированного снятия части действующих ограничений. Так, например, уже на этой неделе в мечетях Тегерана намерены возобновить пятничные молитвы, приостановленные на 20-месячный срок.

Для борьбы с распространением инфекции власти республики подготовили новые медицинские протоколы и требования к работе действующих в стране учреждений.

wikimedia.org / Maedeh Farhoush / CC BY-SA 4.0

По словам чиновников, получение прививки не будет обязательным для всего населения. Впрочем, отказавшиеся от вакцины иранцы будут ограничены в возможностях, а многим из них придется работать только в удаленном формате.

Тем не менее есть в стране слои населения, которым не избежать вакцинации: это правительственные работники, педагоги, сотрудники заведений общественного питания и представители других профессий, предусматривающих прямое взаимодействие с людьми.

Власти намерены сохранить большинство действующих запретов только для тех, кто еще не прошел вакцинацию и нарушает предписания министерства здравоохранения.

Чиновники призвали граждан четко следовать принятым правилам, иначе ситуация с коронавирусом вновь выйдет из-под контроля, что приведет к увеличению смертей среди населения, а значит новым ограничениям и их экономическим последствиям.

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