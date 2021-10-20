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Кедми: Шойгу значительно превосходит главу Пентагона по уровню профессионализма
Армия
Кедми: Шойгу значительно превосходит главу Пентагона по уровню профессионализма
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 20 октября. Низкий уровень профессионализма министра обороны США Ллойда Остина свидетельствует о наличии серьезных проблем в американском обществе. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, армия отражает ментальный и интеллектуальный уровень общества, поэтому не стоит строго судить главу Пентагона, который своими действиями и высказываниями демонстрирует реальное положение дел в США, передает «Экономика Сегодня».

«Армия отражает уровень страны и населения. Если население безграмотное, неинтеллигентное, вульгарное, грубое, ограниченное и схематичное, то нечего ожидать, что в армии откуда-то появятся другие. Они из того же народа, учились в тех же школах и университетах. Они плоть от плоти своего народа», — пояснил Кедми.

Политолог напомнил, что Россия унаследовала от СССР лучшую в мире систему образования, поэтому в рядах Вооруженных сил РФ есть огромное количество грамотных офицеров. Отрыв российской армии от американской по качеству личного состава растет с каждым годом, что отражается не только на рядовых военнослужащих, но и на руководстве. По его словам, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу значительно превосходит министра обороны США Ллойда Остина по уровню профессионализма, который с большим трудом справляется со своими должностными обязанностями.

Ранее Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свою военную инфраструктуру у границ России и Белоруссии. По его словам, подобное развитие событий оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионе.

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россия сша шойгу остин кедми
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