Москва, 20 октября. Низкий уровень профессионализма министра обороны США Ллойда Остина свидетельствует о наличии серьезных проблем в американском обществе. Об этом заявил военно-политический эксперт Яков Кедми.

По его словам, армия отражает ментальный и интеллектуальный уровень общества, поэтому не стоит строго судить главу Пентагона, который своими действиями и высказываниями демонстрирует реальное положение дел в США, передает «Экономика Сегодня».

«Армия отражает уровень страны и населения. Если население безграмотное, неинтеллигентное, вульгарное, грубое, ограниченное и схематичное, то нечего ожидать, что в армии откуда-то появятся другие. Они из того же народа, учились в тех же школах и университетах. Они плоть от плоти своего народа», — пояснил Кедми.

Политолог напомнил, что Россия унаследовала от СССР лучшую в мире систему образования, поэтому в рядах Вооруженных сил РФ есть огромное количество грамотных офицеров. Отрыв российской армии от американской по качеству личного состава растет с каждым годом, что отражается не только на рядовых военнослужащих, но и на руководстве. По его словам, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу значительно превосходит министра обороны США Ллойда Остина по уровню профессионализма, который с большим трудом справляется со своими должностными обязанностями.

Ранее Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свою военную инфраструктуру у границ России и Белоруссии. По его словам, подобное развитие событий оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионе.