Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 21:15
21:14
Происшествия
Легковушка опасно приблизилась к встречке и столкнулась с грузовиком в Крыму
21:14
Весь мир
La Fraternite: экс-президент ЦАР Бозизе ответит за преступления против народа республики
21:14
Армия
Подписчики Forbes Breaking News напомнили главе Пентагона об «афганском позоре»
21:10
Общество
Депутат Панов объяснил необходимость единого реестра благотворительных проектов
21:10
Весь мир
Боевики нарушили режим прекращения огня в ЦАР и ограбили камерунских водителей
21:09
Весь мир
В США уволили «Гитлера», участвовавшего в штурме Капитолия
21:06
Общество
Мира Тэрада: «О цензуре как глобальной проблеме современности»
21:04
Общество
Калининградец искупался в достигающих 4-х метров волнах Балтики
21:03
Экономика
Bloomberg: Автопроизводитель Volvo Car намерен привлечь 3 млрд евро в ходе IPO
21:02
Экономика
Продажи европейских автодилеров упали на четверть в сентябре 2021 года
Все новости

В ООН заявили о крупнейшем финансовом кризисе в Палестине
Весь мир
В ООН заявили о крупнейшем финансовом кризисе в Палестине
Федеральное агентство новостей  / 

Финансовая ситуация в Палестинской автономии (ПА) приближается к критической точке. Об этом заявил посланник ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Тор Веннесланд.

«Органы власти приближаются к дефициту бюджета в 800 млн долларов в нынешнем отчетном периоде. Это в два раза больше прошлогоднего показателя», — сказал он.

По словам Веннесланда, негативные тенденции происходят одновременно на Западном берегу и в секторе Газа. Финансовый кризис стал поистине беспрецедентным. Он требует значительных политических реформ как у палестинцев, так и у израильтян.

Палестинская пропасть

Палестинская экономика переживает тяжелый период. С середины 2019 года наблюдается падение ВВП, которое вызвано во многом мировым финансовым кризисом и последствиями пандемии коронавируса.

Но это лишь часть главной проблемы — доминирование импорта над экспортом. Расходы страны превышают доходы, в которых учитывается поддержка стран-доноров. Экономика падает, а варианты банковских кредитов исчерпаны.

Главной строкой доходов палестинцев стали производство пищевых продуктов, цемента, мыла, текстиля, сувениров, а также разработка карьеров. Аграрный сектор развит слабо из-за проблем с водоснабжением.

На благополучии фермеров сказываются и действия израильтян, которые часто препятствуют выращиванию сельскохозяйственных культур в приграничных территориях. Кроме того, Тель-Авив регулярно вводит санкции, который негативно отражаются на экономической составляющей палестинцев.

В результате экономика попала в зависимость от внешней помощи, в том числе израильской.

Сближение

28 августа появились сообщения о переговорах между правительством Израиля и представителями Палестинской национальной администрации (ПНА) о предоставлении поддержки для борьбы с финансовым кризисом.

Один из чиновников ПНА Ахмад Мадждалани уточнил, что оговариваемые средства являются не кредитом, а скорее авансом за налоговые поступления, которые Тель-Авив собирает от имени Рамаллы.

Уже на следующий день после этой новости состоялась важная встреча на Западном берегу реки Иордан. Тогда президент Палестины Махмуд Аббас провел переговоры с министром обороны Израиля Беньямином Ганцем.

Разговор продолжался два с половиной часа, из которых 40 минут политики общались с глазу на глаз. После этого израильский министр сообщил в своем аккаунте Twitter:

«Я сказал главе [ПНА] Аббасу, что Израиль стремится принять меры, которые укрепят экономику ПНА. Мы также обсудили ситуацию в сфере безопасности и экономики на Западном берегу и в Газе. Мы договорились продолжить дальнейшее общение по вопросам, которые были подняты в ходе встречи», — написал израильский министр.

Это были первые личные контакты с 2010 года на подобном высоком уровне. Тем мне менее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не придал большого значения состоявшимся переговорам, поскольку не воспринял их как сигнал к мирному урегулированию.

Политические баталии в Рамалле

Сейчас Палестина живет в самый разгар политического ажиотажа. Автономия готовится к выборам, в результате которых Махмуд Аббас может лишиться лидерских позиций, поскольку теряет популярность среди палестинцев. Согласно последним опросам почти 80% жителей Палестины выступают за отставку главы ПНА.

«Это худшие результаты опроса для президента, которые мы когда-либо видели. Он никогда не был в таком плохом положении, как сегодня», — сказал Халил Шикаки, глава исследовательской организации Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR).

По мнению социологов, падение популярности Аббаса произошло из-за его умеренной позиции по отношению к Тель-Авиву, а также неспособности решить проблемы граждан.

Главе Палестинской автономии активно противостоит исламистское движение ХАМАС, фактически контролирующее территории сектора Газы и продвигающее антиизраильскую позицию.

Кроме того, представители этой политической силы развили активность в дипломатической сфере. Они уже провели телефонные переговоры с министром иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки, который вошел в состав правительства, сформированного движением «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Федеральное агентство новостей /

Отчаянная реальность

Скептический настрой израильского премьера к переговорам своего министра обороны с Махмудом Аббасом может основываться на уверенности в проигрыше главы ПНА.

Если тот сдаст свое лидерство ХАМАС, Тель-Авиву придется вести довольно сложные переговоры.

Заявления ближневосточного посланника ООН созвучны скептицизму Нафтали Беннета. Веннеслад назвал ситуацию в зоне противостояния Израиля и Палестины картиной «все более отчаянной реальности».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В ООН заявили о крупнейшем финансовом кризисе в Палестине
израиль кризис палестина Тор Веннесланд
Комментировать