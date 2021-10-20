В ООН заявили о крупнейшем финансовом кризисе в Палестине

Финансовая ситуация в Палестинской автономии (ПА) приближается к критической точке. Об этом заявил посланник ООН по вопросам мира на Ближнем Востоке Тор Веннесланд.

«Органы власти приближаются к дефициту бюджета в 800 млн долларов в нынешнем отчетном периоде. Это в два раза больше прошлогоднего показателя», — сказал он.

По словам Веннесланда, негативные тенденции происходят одновременно на Западном берегу и в секторе Газа. Финансовый кризис стал поистине беспрецедентным. Он требует значительных политических реформ как у палестинцев, так и у израильтян.

Палестинская пропасть

Палестинская экономика переживает тяжелый период. С середины 2019 года наблюдается падение ВВП, которое вызвано во многом мировым финансовым кризисом и последствиями пандемии коронавируса.

Но это лишь часть главной проблемы — доминирование импорта над экспортом. Расходы страны превышают доходы, в которых учитывается поддержка стран-доноров. Экономика падает, а варианты банковских кредитов исчерпаны.

At the beginning of 2020, Palestine's GDP was projected to grow by 2.4 percent, compared with nearly 1 percent in 2019 — the lowest growth since 2014.https://t.co/O51oOyMc51 pic.twitter.com/r7XWmX7aDg — Arab News Japan (@ArabNewsjp) January 1, 2021

Главной строкой доходов палестинцев стали производство пищевых продуктов, цемента, мыла, текстиля, сувениров, а также разработка карьеров. Аграрный сектор развит слабо из-за проблем с водоснабжением.

На благополучии фермеров сказываются и действия израильтян, которые часто препятствуют выращиванию сельскохозяйственных культур в приграничных территориях. Кроме того, Тель-Авив регулярно вводит санкции, который негативно отражаются на экономической составляющей палестинцев.

В результате экономика попала в зависимость от внешней помощи, в том числе израильской.

Сближение

28 августа появились сообщения о переговорах между правительством Израиля и представителями Палестинской национальной администрации (ПНА) о предоставлении поддержки для борьбы с финансовым кризисом.

Israel and the Palestinian Authority have reached a tentative agreement whereby Israel would transfer $247 million help stabilize the PA amid fears of economic collapse https://t.co/WHwMPAoSaa — Frida Ghitis (@FridaGhitis) August 27, 2021

Один из чиновников ПНА Ахмад Мадждалани уточнил, что оговариваемые средства являются не кредитом, а скорее авансом за налоговые поступления, которые Тель-Авив собирает от имени Рамаллы.

Уже на следующий день после этой новости состоялась важная встреча на Западном берегу реки Иордан. Тогда президент Палестины Махмуд Аббас провел переговоры с министром обороны Израиля Беньямином Ганцем.

Разговор продолжался два с половиной часа, из которых 40 минут политики общались с глазу на глаз. После этого израильский министр сообщил в своем аккаунте Twitter:

«Я сказал главе [ПНА] Аббасу, что Израиль стремится принять меры, которые укрепят экономику ПНА. Мы также обсудили ситуацию в сфере безопасности и экономики на Западном берегу и в Газе. Мы договорились продолжить дальнейшее общение по вопросам, которые были подняты в ходе встречи», — написал израильский министр.

This evening I met with PA Chairman Mahmoud Abbas to discuss security-policy, civilian and economic issues. I told Chairman Abbas that Israel seeks to take measures that will strengthen the PA’s economy. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 29, 2021

Это были первые личные контакты с 2010 года на подобном высоком уровне. Тем мне менее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не придал большого значения состоявшимся переговорам, поскольку не воспринял их как сигнал к мирному урегулированию.

Политические баталии в Рамалле

Сейчас Палестина живет в самый разгар политического ажиотажа. Автономия готовится к выборам, в результате которых Махмуд Аббас может лишиться лидерских позиций, поскольку теряет популярность среди палестинцев. Согласно последним опросам почти 80% жителей Палестины выступают за отставку главы ПНА.

«Это худшие результаты опроса для президента, которые мы когда-либо видели. Он никогда не был в таком плохом положении, как сегодня», — сказал Халил Шикаки, глава исследовательской организации Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR).

По мнению социологов, падение популярности Аббаса произошло из-за его умеренной позиции по отношению к Тель-Авиву, а также неспособности решить проблемы граждан.

Главе Палестинской автономии активно противостоит исламистское движение ХАМАС, фактически контролирующее территории сектора Газы и продвигающее антиизраильскую позицию.

Кроме того, представители этой политической силы развили активность в дипломатической сфере. Они уже провели телефонные переговоры с министром иностранных дел Афганистана Амиром Муттаки, который вошел в состав правительства, сформированного движением «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Федеральное агентство новостей /

Отчаянная реальность

Скептический настрой израильского премьера к переговорам своего министра обороны с Махмудом Аббасом может основываться на уверенности в проигрыше главы ПНА.

Если тот сдаст свое лидерство ХАМАС, Тель-Авиву придется вести довольно сложные переговоры.

Заявления ближневосточного посланника ООН созвучны скептицизму Нафтали Беннета. Веннеслад назвал ситуацию в зоне противостояния Израиля и Палестины картиной «все более отчаянной реальности».

1 Организация запрещена на территории РФ.