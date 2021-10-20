Фанат «Би-2» запустил флешмоб после просьбы удалить песню «Сердце»

Москва, 20 октября. Поклонник российской рок-группы «Би-2» попросил музыкантов удалить композицию «Сердце», поскольку она «делает больно его девушке». Скриншот с просьбой опубликован в Twitter коллектива.

Музыкантам показалась забавной просьба фаната. Публикация набрала почти 40 тысяч лайков и еще почти две тысячи репостов. Сам того не осознавая, пользователь запустил масштабный флешмоб под именем «почему игнор».

Фолловеры в шутку просят Леву и Шуру в Twitter отменить караоке, отключить интернет «особо чувствительным натурам», удалить коронавирус, остановить работу сердца, избавиться от американской пропаганды в СМИ.

В Сети пользователи также обращаются с бесполезными просьбами к Санта-Клаусу, Всемирному антидопинговому агентству (WADA), погоде, создателям мультсериала «Симпсоны».

Ранее сообщалось, что рок-группы «Куртки Кобейна» и «Би-2» сыграли на стадионе «Лужники» в Москве. Хиты «Мой рок-н-ролл» и «Варвара» звучали при абсолютно пустых трибунах.