Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 21:15
21:14
Происшествия
Легковушка опасно приблизилась к встречке и столкнулась с грузовиком в Крыму
21:14
Весь мир
La Fraternite: экс-президент ЦАР Бозизе ответит за преступления против народа республики
21:14
Армия
Подписчики Forbes Breaking News напомнили главе Пентагона об «афганском позоре»
21:10
Общество
Депутат Панов объяснил необходимость единого реестра благотворительных проектов
21:10
Весь мир
Боевики нарушили режим прекращения огня в ЦАР и ограбили камерунских водителей
21:09
Весь мир
В США уволили «Гитлера», участвовавшего в штурме Капитолия
21:06
Общество
Мира Тэрада: «О цензуре как глобальной проблеме современности»
21:04
Общество
Калининградец искупался в достигающих 4-х метров волнах Балтики
21:03
Экономика
Bloomberg: Автопроизводитель Volvo Car намерен привлечь 3 млрд евро в ходе IPO
21:02
Экономика
Продажи европейских автодилеров упали на четверть в сентябре 2021 года
Все новости

Фанат «Би-2» запустил флешмоб после просьбы удалить песню «Сердце»
Общество
Фанат «Би-2» запустил флешмоб после просьбы удалить песню «Сердце»
bdva.ru  /  Небо Рекордс

Москва, 20 октября. Поклонник российской рок-группы «Би-2» попросил музыкантов удалить композицию «Сердце», поскольку она «делает больно его девушке». Скриншот с просьбой опубликован в Twitter коллектива.

Музыкантам показалась забавной просьба фаната. Публикация набрала почти 40 тысяч лайков и еще почти две тысячи репостов. Сам того не осознавая, пользователь запустил масштабный флешмоб под именем «почему игнор».

Фолловеры в шутку просят Леву и Шуру в Twitter отменить караоке, отключить интернет «особо чувствительным натурам», удалить коронавирус, остановить работу сердца, избавиться от американской пропаганды в СМИ.

В Сети пользователи также обращаются с бесполезными просьбами к Санта-Клаусу, Всемирному антидопинговому агентству (WADA), погоде, создателям мультсериала «Симпсоны».

Ранее сообщалось, что рок-группы «Куртки Кобейна» и «Би-2» сыграли на стадионе «Лужники» в Москве. Хиты «Мой рок-н-ролл» и «Варвара» звучали при абсолютно пустых трибунах.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Фанат «Би-2» запустил флешмоб после просьбы удалить песню «Сердце»
флешмоб би-2 фанат
Комментировать