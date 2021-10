Ровно десять лет прошло после жестокого убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи. Повстанцы «арабской весны» при поддержке сил НАТО во главе с США свергли революционера и погрузили страну в затяжной кризис.

Смерть полковника спровоцировала вспышку насилия и коррупции, а страна поделилась на зоны влияния вооруженных группировок. Жители надеются, что предстоящие президентские и парламентские выборы откроют новую страницу после десятилетия хаоса и нестабильности.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, в каких условиях живут простые граждане и к чему привело свержение ливийского лидера.

Муаммар Каддафи правил Ливией в течение 42 лет после переворота 1969 года против монархии. За время нахождения у власти революционер сумел добиться больших успехов. Он подарил гражданам бесплатное образование, лечение, электричество, фермерский бизнес, дешевый бензин и многое другое.

Грамотная внутренняя и внешняя политика позволила обеспечить продовольственную безопасность, доступ к питьевой воде в отдаленных уголках страны и достигнуть высоких темпов роста экономики.

Тем не менее 20 октября 2011 года повстанцы, вдохновленные восстаниями «арабской весны» и поддерживаемые силами НАТО, выследили Муаммара Каддафи в Сирте. Они запытали его до смерти и выставили на улице его тело на обозрение публики. Североатлантический альянс, в свою очередь, разрушил инфраструктуру большинства городов, что вынудило местных жителей бросить дома и направиться в соседние государства.

Образы окровавленного ливийского лидера потрясли мир, однако его гибель не принесла демократии или стабильности. Вместо этого Ливия раскололась по региональным и идеологическим линиям, с различными бандформированиями и их иностранными кураторами. Они начали борьбу за власть над богатой нефтью страной. Конфронтация продолжалась вплоть до октября 2020 года.

В октябре 2020 года Ливия, казалось бы, приблизилась к разрешению кризиса. Представители Запада и Востока сели за стол переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве и подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Фундамент для этого заложили еще в январе прошлого года на мероприятии в Москве. Благодаря усилиям российской дипломатии и участников берлинской конференции сформированы принципы, а затем создана площадка для обсуждения ливийской проблематики.

Спустя шесть месяцев посредством голосования назначили переходное Правительство национального единства. Его главной обязанностью является подготовка президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Прекращение огня и формирование ПНЕ вселило в сердца граждан страны надежду на мирное будущее. Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба и глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи при поддержке заместителей и чиновников добились объединения практически всех госинститутов, крове военного истеблишмента.

Аналитик исследовательского института Verisk Maplecroft Хэмиш Киннер заявил, что ситуация в Ливии значительно улучшилась. По его мнению, этого удалось достичь благодаря стремлению внутренних политических сил и международной поддержки. Однако на этом все застопорилось.

Хэмиш Киннер не исключает, что экстремистские бандформирования набирают силу на западе Ливии. Примечательно, что это происходит на фоне активизации США в регионе после прихода к власти Джо Байдена.

Международные эксперты обратили внимание на то, что в начале десятилетнего кризиса и в его конце в Триполи вновь появились представители Соединенных Штатов. В 2011 году под прямым руководством Вашингтона истребители бомбили местные города. А теперь американские дипломаты и послы работают над развитием сотрудничества между странами.

Официальные лица Белого дома и неправительственные организации, такие как «Международный фонд электоральных систем» (IFES), «пустили корни» в североафриканском государстве. Первые обещают ПНЕ экономическую поддержку, а вторые консультируют Высшую избирательную комиссию (ВИК) во время подготовки президентских и парламентских выборов.

Как сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, по совместительству бывший заключенный частной тюрьмы «Митига» в Триполи, IFES получает финансирование не только от США, но и Великобритании, Канады, Швейцарии, Франции, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии. С даты основания организация обзавелась офисами в 45 странах мира и успела негативно отметиться.

Одним из последних примеров вмешательства Соединенных Штатов в дела североафриканского государства является уголовное расследование против потенциального кандидата в президенты, фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Американский окружной суд в штате Вирджиния обвинил его в «военных преступлениях».

Максим Шугалей напомнил, что убийство Муаммара Каддафи согласованно именно с американцами.

Глава ФЗНЦ добавил, что американцы, спланировавшие убийство Каддафи, думают только о нефти. На данный момент прибыль Национальной нефтяной корпорации (ННК) оценивается более, чем в 30 млрд долларов в год. Но эти доходы не направляются на благо и народа, они уходят на иностранные счета и там разворовываются. Не исключено, что часть этих средств идет на финансирование экстремистских организаций.

Введенный режим постоянного прекращения огня позволил вооруженным бандформированиям перегруппироваться и пополнить ряды новобранцами. Об этом свидетельствует недавнее социологическое исследование Фонда защиты национальных ценности.

В марте текущего года на севере и в центральной части Африканского континента эксперты провели опрос среди местных жителей. Полученные ответы стали фундаментом для подготовки и публикации документального фильма под названием «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии».

Очередным доказательством присутствия запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Триполи является недавняя публикация фоторепортажа в Сети от имени экстремистов.

