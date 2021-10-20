Ливия в состоянии хаоса: к чему привело свержение Муаммара Каддафи

Ровно десять лет прошло после жестокого убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи. Повстанцы «арабской весны» при поддержке сил НАТО во главе с США свергли революционера и погрузили страну в затяжной кризис.

Смерть полковника спровоцировала вспышку насилия и коррупции, а страна поделилась на зоны влияния вооруженных группировок. Жители надеются, что предстоящие президентские и парламентские выборы откроют новую страницу после десятилетия хаоса и нестабильности.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, в каких условиях живут простые граждане и к чему привело свержение ливийского лидера.

Убийство полковника

Муаммар Каддафи правил Ливией в течение 42 лет после переворота 1969 года против монархии. За время нахождения у власти революционер сумел добиться больших успехов. Он подарил гражданам бесплатное образование, лечение, электричество, фермерский бизнес, дешевый бензин и многое другое.

Грамотная внутренняя и внешняя политика позволила обеспечить продовольственную безопасность, доступ к питьевой воде в отдаленных уголках страны и достигнуть высоких темпов роста экономики.

«Если сравнить уровень жизни ливийцев в начале правления Каддафи и к его концу, он вырос колоссально. Это небо и земля. В среднем уровень Ливии намного выигрышнее по сравнению с соседями, странами Северной Африки», – отметил научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.

ru.wikipedia.org / Tm

Тем не менее 20 октября 2011 года повстанцы, вдохновленные восстаниями «арабской весны» и поддерживаемые силами НАТО, выследили Муаммара Каддафи в Сирте. Они запытали его до смерти и выставили на улице его тело на обозрение публики. Североатлантический альянс, в свою очередь, разрушил инфраструктуру большинства городов, что вынудило местных жителей бросить дома и направиться в соседние государства.

Образы окровавленного ливийского лидера потрясли мир, однако его гибель не принесла демократии или стабильности. Вместо этого Ливия раскололась по региональным и идеологическим линиям, с различными бандформированиями и их иностранными кураторами. Они начали борьбу за власть над богатой нефтью страной. Конфронтация продолжалась вплоть до октября 2020 года.

Надежда на мир

В октябре 2020 года Ливия, казалось бы, приблизилась к разрешению кризиса. Представители Запада и Востока сели за стол переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве и подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Фундамент для этого заложили еще в январе прошлого года на мероприятии в Москве. Благодаря усилиям российской дипломатии и участников берлинской конференции сформированы принципы, а затем создана площадка для обсуждения ливийской проблематики.

Спустя шесть месяцев посредством голосования назначили переходное Правительство национального единства. Его главной обязанностью является подготовка президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Федеральное агентство новостей /

Прекращение огня и формирование ПНЕ вселило в сердца граждан страны надежду на мирное будущее. Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба и глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи при поддержке заместителей и чиновников добились объединения практически всех госинститутов, крове военного истеблишмента.

Аналитик исследовательского института Verisk Maplecroft Хэмиш Киннер заявил, что ситуация в Ливии значительно улучшилась. По его мнению, этого удалось достичь благодаря стремлению внутренних политических сил и международной поддержки. Однако на этом все застопорилось.

«С приближение всеобщих выборов обстановка в стране становится все более нестабильной. Спокойны период, последовавший за прекращением огня, стал отличной возможностью для вооруженных группировок зализать раны и закрепить свои позиции», — считает эксперт.

Хэмиш Киннер не исключает, что экстремистские бандформирования набирают силу на западе Ливии. Примечательно, что это происходит на фоне активизации США в регионе после прихода к власти Джо Байдена.

Вмешательство Белого дома

Международные эксперты обратили внимание на то, что в начале десятилетнего кризиса и в его конце в Триполи вновь появились представители Соединенных Штатов. В 2011 году под прямым руководством Вашингтона истребители бомбили местные города. А теперь американские дипломаты и послы работают над развитием сотрудничества между странами.

Официальные лица Белого дома и неправительственные организации, такие как «Международный фонд электоральных систем» (IFES), «пустили корни» в североафриканском государстве. Первые обещают ПНЕ экономическую поддержку, а вторые консультируют Высшую избирательную комиссию (ВИК) во время подготовки президентских и парламентских выборов.

Как сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, по совместительству бывший заключенный частной тюрьмы «Митига» в Триполи, IFES получает финансирование не только от США, но и Великобритании, Канады, Швейцарии, Франции, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии. С даты основания организация обзавелась офисами в 45 странах мира и успела негативно отметиться.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Одним из последних примеров вмешательства Соединенных Штатов в дела североафриканского государства является уголовное расследование против потенциального кандидата в президенты, фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Американский окружной суд в штате Вирджиния обвинил его в «военных преступлениях».

«Очевидно, что данная информационная кампания — попытка вмешаться в выборы президента Ливии. Хафтара считают сильным кандидатом и боятся его», — написал глава ФЗНЦ в личном Telegram-канале.

Максим Шугалей напомнил, что убийство Муаммара Каддафи согласованно именно с американцами.

«Вот уже 10 лет, как государство находится в состоянии хаоса и войны. Страна поделена на зоны влияния между вооруженными группировками, народ пребывает в бедности, социальная инфраструктура разрушена. По экономическим показателям страна отброшена в 1970-е, а некоторые её регионы скатываются в откровенное Средневековье. Одно правительство сменяет другое, а о возрождении Ливии, похоже, никто из пребывающих во власти не думает», — заявил социолог.

Глава ФЗНЦ добавил, что американцы, спланировавшие убийство Каддафи, думают только о нефти. На данный момент прибыль Национальной нефтяной корпорации (ННК) оценивается более, чем в 30 млрд долларов в год. Но эти доходы не направляются на благо и народа, они уходят на иностранные счета и там разворовываются. Не исключено, что часть этих средств идет на финансирование экстремистских организаций.

Формирование террористического хаба

Введенный режим постоянного прекращения огня позволил вооруженным бандформированиям перегруппироваться и пополнить ряды новобранцами. Об этом свидетельствует недавнее социологическое исследование Фонда защиты национальных ценности.

В марте текущего года на севере и в центральной части Африканского континента эксперты провели опрос среди местных жителей. Полученные ответы стали фундаментом для подготовки и публикации документального фильма под названием «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии».

Prt Scr vk.com / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

Очередным доказательством присутствия запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Триполи является недавняя публикация фоторепортажа в Сети от имени экстремистов.

#Libya-#ISIS release a very notable photo report, not so much because of the photos but because of the implications: "graduation of a batch caliphate soldiers from the military course in Libya"



Small batch, but this kind of activity suggests a degree of impunity & aspirations

1/ pic.twitter.com/ERgfAjGJBC — Oded Berkowitz (@Oded121351) October 18, 2021

На снимках показаны курсы подготовки боевиков в пустыне Ливии. Эта группировка может создать серьезную угрозу предстоящим всеобщим выборам. Адекватной реакции со стороны служб безопасности и МВД по этому вопросу не последовало.

Итоги свержения Каддафи

Вдохновленные «арабской весной» и подогреваемые западными кураторами «революционеры» не принесли народу Ливии ничего кроме страданий, экономического и гуманитарного кризиса. В течение десяти лет граждане скитались по соседним государствам в поисках лучшей жизни.

На сегодняшний день ливийцы надеются, что всеобщие выборы смогут вернуть стабильность и безопасность на территорию страны. Ряд экспертов высказывают сомнения о том, что избирательный процесс решит глубоко укоренившиеся проблемы.

«Мы находимся в порочном круге из-за провала политического урегулирования. Ситуация вызвала некоторую ностальгию по эпохе Каддафи», — заявил государственный служащий Триполи Абдельфаттах Бенур.

Он добавил, что ливийцы испытывают экономические и психологические проблемы, пытаясь выжить в этой нестабильной стране. Им остается только надеяться на изменения после выборов.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Муаммар Каддафи успешно подавлял все формы оппозиции во время своего правления. Многие наслаждались высоким уровнем жизни, оплачиваемым огромными нефтяными богатствами страны, с рекордным валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения в Африке.

При нынешней обстановке таких показателей не достичь. Десятилетие конфликта разрушило инфраструктуру и нанесло ущерб экономике, в результате чего североафриканское государство страдает от хронических отключений электроэнергии и безудержной инфляции.

1 Организация запрещена на территории РФ.