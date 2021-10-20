Ливия в состоянии хаоса: к чему привело свержение Муаммара Каддафи

Ровно десять лет прошло после жестокого убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи. Повстанцы «арабской весны» при поддержке сил НАТО во главе с США свергли революционера и погрузили страну в затяжной кризис.
Смерть полковника спровоцировала вспышку насилия и коррупции, а страна поделилась на зоны влияния вооруженных группировок. Жители надеются, что предстоящие президентские и парламентские выборы откроют новую страницу после десятилетия хаоса и нестабильности.
Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, в каких условиях живут простые граждане и к чему привело свержение ливийского лидера.
Убийство полковника
Муаммар Каддафи правил Ливией в течение 42 лет после переворота 1969 года против монархии. За время нахождения у власти революционер сумел добиться больших успехов. Он подарил гражданам бесплатное образование, лечение, электричество, фермерский бизнес, дешевый бензин и многое другое.
Грамотная внутренняя и внешняя политика позволила обеспечить продовольственную безопасность, доступ к питьевой воде в отдаленных уголках страны и достигнуть высоких темпов роста экономики.
«Если сравнить уровень жизни ливийцев в начале правления Каддафи и к его концу, он вырос колоссально. Это небо и земля. В среднем уровень Ливии намного выигрышнее по сравнению с соседями, странами Северной Африки», – отметил научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
Тем не менее 20 октября 2011 года повстанцы, вдохновленные восстаниями «арабской весны» и поддерживаемые силами НАТО, выследили Муаммара Каддафи в Сирте. Они запытали его до смерти и выставили на улице его тело на обозрение публики. Североатлантический альянс, в свою очередь, разрушил инфраструктуру большинства городов, что вынудило местных жителей бросить дома и направиться в соседние государства.
Образы окровавленного ливийского лидера потрясли мир, однако его гибель не принесла демократии или стабильности. Вместо этого Ливия раскололась по региональным и идеологическим линиям, с различными бандформированиями и их иностранными кураторами. Они начали борьбу за власть над богатой нефтью страной. Конфронтация продолжалась вплоть до октября 2020 года.
Надежда на мир
В октябре 2020 года Ливия, казалось бы, приблизилась к разрешению кризиса. Представители Запада и Востока сели за стол переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве и подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Фундамент для этого заложили еще в январе прошлого года на мероприятии в Москве. Благодаря усилиям российской дипломатии и участников берлинской конференции сформированы принципы, а затем создана площадка для обсуждения ливийской проблематики.
Спустя шесть месяцев посредством голосования назначили переходное Правительство национального единства. Его главной обязанностью является подготовка президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.
Прекращение огня и формирование ПНЕ вселило в сердца граждан страны надежду на мирное будущее. Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба и глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи при поддержке заместителей и чиновников добились объединения практически всех госинститутов, крове военного истеблишмента.
Аналитик исследовательского института Verisk Maplecroft Хэмиш Киннер заявил, что ситуация в Ливии значительно улучшилась. По его мнению, этого удалось достичь благодаря стремлению внутренних политических сил и международной поддержки. Однако на этом все застопорилось.
«С приближение всеобщих выборов обстановка в стране становится все более нестабильной. Спокойны период, последовавший за прекращением огня, стал отличной возможностью для вооруженных группировок зализать раны и закрепить свои позиции», — считает эксперт.
Хэмиш Киннер не исключает, что экстремистские бандформирования набирают силу на западе Ливии. Примечательно, что это происходит на фоне активизации США в регионе после прихода к власти Джо Байдена.
Вмешательство Белого дома
Международные эксперты обратили внимание на то, что в начале десятилетнего кризиса и в его конце в Триполи вновь появились представители Соединенных Штатов. В 2011 году под прямым руководством Вашингтона истребители бомбили местные города. А теперь американские дипломаты и послы работают над развитием сотрудничества между странами.
Официальные лица Белого дома и неправительственные организации, такие как «Международный фонд электоральных систем» (IFES), «пустили корни» в североафриканском государстве. Первые обещают ПНЕ экономическую поддержку, а вторые консультируют Высшую избирательную комиссию (ВИК) во время подготовки президентских и парламентских выборов.
Как сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, по совместительству бывший заключенный частной тюрьмы «Митига» в Триполи, IFES получает финансирование не только от США, но и Великобритании, Канады, Швейцарии, Франции, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии. С даты основания организация обзавелась офисами в 45 странах мира и успела негативно отметиться.
Одним из последних примеров вмешательства Соединенных Штатов в дела североафриканского государства является уголовное расследование против потенциального кандидата в президенты, фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Американский окружной суд в штате Вирджиния обвинил его в «военных преступлениях».
«Очевидно, что данная информационная кампания — попытка вмешаться в выборы президента Ливии. Хафтара считают сильным кандидатом и боятся его», — написал глава ФЗНЦ в личном Telegram-канале.
Максим Шугалей напомнил, что убийство Муаммара Каддафи согласованно именно с американцами.
«Вот уже 10 лет, как государство находится в состоянии хаоса и войны. Страна поделена на зоны влияния между вооруженными группировками, народ пребывает в бедности, социальная инфраструктура разрушена. По экономическим показателям страна отброшена в 1970-е, а некоторые её регионы скатываются в откровенное Средневековье. Одно правительство сменяет другое, а о возрождении Ливии, похоже, никто из пребывающих во власти не думает», — заявил социолог.
Глава ФЗНЦ добавил, что американцы, спланировавшие убийство Каддафи, думают только о нефти. На данный момент прибыль Национальной нефтяной корпорации (ННК) оценивается более, чем в 30 млрд долларов в год. Но эти доходы не направляются на благо и народа, они уходят на иностранные счета и там разворовываются. Не исключено, что часть этих средств идет на финансирование экстремистских организаций.
Формирование террористического хаба
Введенный режим постоянного прекращения огня позволил вооруженным бандформированиям перегруппироваться и пополнить ряды новобранцами. Об этом свидетельствует недавнее социологическое исследование Фонда защиты национальных ценности.
В марте текущего года на севере и в центральной части Африканского континента эксперты провели опрос среди местных жителей. Полученные ответы стали фундаментом для подготовки и публикации документального фильма под названием «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии».
Очередным доказательством присутствия запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в Триполи является недавняя публикация фоторепортажа в Сети от имени экстремистов.
#Libya-#ISIS release a very notable photo report, not so much because of the photos but because of the implications: "graduation of a batch caliphate soldiers from the military course in Libya"— Oded Berkowitz (@Oded121351) October 18, 2021
Small batch, but this kind of activity suggests a degree of impunity & aspirations
1/ pic.twitter.com/ERgfAjGJBC
На снимках показаны курсы подготовки боевиков в пустыне Ливии. Эта группировка может создать серьезную угрозу предстоящим всеобщим выборам. Адекватной реакции со стороны служб безопасности и МВД по этому вопросу не последовало.
Итоги свержения Каддафи
Вдохновленные «арабской весной» и подогреваемые западными кураторами «революционеры» не принесли народу Ливии ничего кроме страданий, экономического и гуманитарного кризиса. В течение десяти лет граждане скитались по соседним государствам в поисках лучшей жизни.
На сегодняшний день ливийцы надеются, что всеобщие выборы смогут вернуть стабильность и безопасность на территорию страны. Ряд экспертов высказывают сомнения о том, что избирательный процесс решит глубоко укоренившиеся проблемы.
«Мы находимся в порочном круге из-за провала политического урегулирования. Ситуация вызвала некоторую ностальгию по эпохе Каддафи», — заявил государственный служащий Триполи Абдельфаттах Бенур.
Он добавил, что ливийцы испытывают экономические и психологические проблемы, пытаясь выжить в этой нестабильной стране. Им остается только надеяться на изменения после выборов.
Муаммар Каддафи успешно подавлял все формы оппозиции во время своего правления. Многие наслаждались высоким уровнем жизни, оплачиваемым огромными нефтяными богатствами страны, с рекордным валовым внутренним продуктом (ВВП) на душу населения в Африке.
При нынешней обстановке таких показателей не достичь. Десятилетие конфликта разрушило инфраструктуру и нанесло ущерб экономике, в результате чего североафриканское государство страдает от хронических отключений электроэнергии и безудержной инфляции.
1 Организация запрещена на территории РФ.