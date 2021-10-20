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Военные связисты ЗВО показали на видео уникальные возможности своей техники
Армия
Военные связисты ЗВО показали на видео уникальные возможности своей техники
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 20 октября. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) продемонстрировали боевые возможности современных подразделений в честь своего профессионального праздника — Дня связиста.

Отмечается, что бойцы ЗВО развернули переносные спутниковые станции связи различной мощности во время тактико-специальных учений на полигоне Алабино в Подмосковье.

Для того чтобы создать полноценный узел связи из шести машин, необходимо приложить максимум усилий, однако результат того стоит. Об этом рассказал начальник радиорелейной станции Алексей Капылов. По его словам, современные системы по-настоящему сложны, но тем же они и интересны.

«Неподготовленный человек не сможет работать с этой станцией. Тут, наверное, больше зависит от командира, как он умеет все объяснить. Мне достался хороший командир», — поделился Капылов.

Он добавил, что за последние годы возможности военных связистов многократно возросли, и этот технологический прорыв сказывается сразу по нескольким направлениям.

Ранее Министерство обороны России опубликовало зрелищный видеоролик в честь 102-й годовщины со дня образования войск связи. Как самостоятельное специальное подразделение Красной армии они появились 20 октября 1919 года.

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