Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»

Киев, 20 октября. Украинская сторона рассчитывает принять участие в процессе сертификации российского газопровода. Об этом главы «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

Немецкий энергетический регулятор продолжает проводить сертификацию «Северного потока — 2». От него зависит, как скоро проект начнет свою полноценную работу. Украинская компания является заинтересованной стороной, поэтому ее участие грозит затянуть процесс.

«"Оператор ГТС Украины" подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство — Прим. ФАН) на участие в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2"», — подтвердил Макогон.

Представители Еврокомиссии ранее оценивали продолжительность сертификации в два месяца, но допускали продление этого срока.