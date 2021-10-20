Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 октября 21:14
21:14
Происшествия
Легковушка опасно приблизилась к встречке и столкнулась с грузовиком в Крыму
21:14
Весь мир
La Fraternite: экс-президент ЦАР Бозизе ответит за преступления против народа республики
21:14
Армия
Подписчики Forbes Breaking News напомнили главе Пентагона об «афганском позоре»
21:10
Общество
Депутат Панов объяснил необходимость единого реестра благотворительных проектов
21:10
Весь мир
Боевики нарушили режим прекращения огня в ЦАР и ограбили камерунских водителей
21:09
Весь мир
В США уволили «Гитлера», участвовавшего в штурме Капитолия
21:06
Общество
Мира Тэрада: «О цензуре как глобальной проблеме современности»
21:04
Общество
Калининградец искупался в достигающих 4-х метров волнах Балтики
21:03
Экономика
Bloomberg: Автопроизводитель Volvo Car намерен привлечь 3 млрд евро в ходе IPO
21:02
Экономика
Продажи европейских автодилеров упали на четверть в сентябре 2021 года
Все новости

Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»
Экономика
Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 октября. Украинская сторона рассчитывает принять участие в процессе сертификации российского газопровода. Об этом главы «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

Немецкий энергетический регулятор продолжает проводить сертификацию «Северного потока — 2». От него зависит, как скоро проект начнет свою полноценную работу. Украинская компания является заинтересованной стороной, поэтому ее участие грозит затянуть процесс.

«"Оператор ГТС Украины" подала заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur (Федеральное сетевое агентство — Прим. ФАН) на участие в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG — оператора "Северного потока — 2"», — подтвердил Макогон.

Представители Еврокомиссии ранее оценивали продолжительность сертификации в два месяца, но допускали продление этого срока.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Украина подала заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»
украина газопровод северный поток 2 сертификация оператор гтс украины макогон Россия и украина
Комментировать