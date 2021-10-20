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Совет модных дизайнеров США вручит Зендее премию за влияние на моду

  /   Обновлено: 20 октября 2021 20:24
Шоу-бизнес
Совет модных дизайнеров США вручит Зендее премию за влияние на моду
Global Look Press  /  Manuele Mangiarotti

Лос-Анджелес, 20 октября. Американская актриса, певица и модель Зендея получит премию «Икона стиля» (Fashion Icon). Знаменитость выбрал победительницей в этой категории Совет модных дизайнеров США (CFDA).

Звезда фильма «Дюна» получит награду за «глобальное влияние на моду», передает Entertainment Tonight. Торжественная церемония вручения премии CFDA Fashion Awards состоится 10 ноября.

Зендея поддерживает молодых дизайнеров и работает со знаменитыми модными домами. Певица неоднократно становилась амбассадором всемирно известных брендов. Кроме того, в 2013 году знаменитость запустила собственную линию одежды.

Премия CFDA существует с 1981 года и считается «Оскаром» в модном мире. Этой награды удостаивались Наоми Кэмпбелл, Дженнифер Лопес, Бейонсе, Дэвид Боуи и многие другие звезды. Зендея войдет в их число как самая молодая обладательница премии.

Ранее актриса заявила о планах попробовать себя в роли режиссера. Зендея хочет снимать собственное кино, чтобы рассказывать о жизни темнокожих в США.

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мода дизайнеры зендея
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