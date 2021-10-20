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Radio Lengo Songo: Франция финансировала главаря бандформирования UPC в ЦАР
Весь мир
Radio Lengo Songo: Франция финансировала главаря бандформирования UPC в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Банги, 20 октября. Многочисленные дипломатические источники в ЦАР утверждают, что через французский алкогольный концерн Castel Group Париж поддерживал главаря боевиков Али Дарассу, сообщает Radio Lengo Songo.

Как отмечают сотрудники радиостанции, в ЦАР работает дочернее предприятие известного алкогольного магната Sucaf-RCA, которое обвиняют в пособничестве местным радикалам. В 2014 году руководство компании заключило соглашение о безопасности с группировкой «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC), которое предполагало охрану сахарного завода и тростниковых полей, принадлежащих фирме.

За выполнение защитных функций члены бандформирования получали внушительную плату. При этом представителям Castel Group и Елисейскому дворцу регулярно передавали сообщения о всевозможных преступлениях боевиков, подконтрольных Али Дарассе.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Несмотря на имеющуюся информацию, Sucaf-RCA и бывшая метрополия продолжали оказывать финансовую и материальную поддержку группировке. Таким образом они спонсировали продолжающийся конфликт на территории Центральноафриканской Республики, получая от деятельности концерна сверхприбыль», — заявили в эфире радиостанции.

Журналисты утверждают, что ни известный боевик, ни руководство Castel Group и тем более высокопоставленные политики в Париже не понесли наказания за дестабилизацию обстановки в стране и многочисленные убийства жителей ЦАР. Более того, мировая общественность даже не обратила внимание на связь Франции с радикалами.

Кроме этого, недавно издание Bangui Matin опубликовало запись, на которой видно, как контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) использует воздушный транспорт для переброски членов группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) и лично Али Дарассы.

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