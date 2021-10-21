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Актер Юрий Стоянов назвал уникальный метод работы режиссера Никиты Михалкова
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов назвал уникальный метод работы режиссера Никиты Михалкова
ПолитРоссия  / 

Советский и российский киноактер, режиссер, сценарист, народный артист РСФСР Никита Михалков сегодня празднует 76-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинника поздравил советский и российский актер театра и кино, телеведущий, музыкант, народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов.

Собеседник рассказал о своей работе с режиссером на съемках фильма «12».

«У меня было 40 съемочных дней с Никитой Михалковым. За это время я словно получил еще одно актерское образование, которое называется работа артиста в кадре. По сути дела, я не просто сыграл одну из ролей, но еще и закончил курсы повышения квалификации, только не формальные, а у мэтра, режиссера-педагога. У Михалкова нет универсальных режиссерских приемов. Каждый раз они нацелены на конкретного артиста и роль. Эта методология появляется каждый раз в кадре, на площадке», — сообщил актер.

Юрий Стоянов также назвал один конкретный урок, который ему запомнился с того проекта.

«Нельзя в кадре быть формальным. В кадре невозможно быть органичным вообще. Кадр не прощает ничего. Видно будет все. Пустым в кадр входить нельзя. Никакие твои предыдущие заслуги в кино не работают», — поведал собеседник ФАН.

Агентство городских новостей Москва /

В завершение он поделился сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Режиссеру Никите Михалкову я бы хотел пожелать снимать кино. Я вспоминаю себя 19-летним студентом. Помню то впечатление, которое произвел на нас ошеломляющий фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Какой-то совершенно иной способ существования в кадре, о котором мы даже не подозревали. Я бы хотел увидеть еще много фильмов Михалкова. Разных», — подытожил народный артист Российской Федерации.

Ранее актер Алексей Маклаков через ФАН поздравил с днем рождения режиссера Олега Трофима. По его словам, артисты могут гордиться тем, что им довелось работать с создателем фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».

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