Эмма Уотсон подверглась критике из-за слишком короткого топа на деловой встрече

Лондон, 20 октября. Звезда серии фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон пришла на деловую встречу в провокационном наряде. Британская актриса надела топ, который многие поклонники сочли слишком коротким для такого мероприятия.

Знаменитость взяла интервью у политика и эколога Эла Гора, после чего опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram. На снимке Уотсон стоит перед собеседником в комплекте, состоящем из топа и юбки с принтом в виде зеленых цветов. При этом длина верхней части наряда актрисы позволяет увидеть, что она пришла на интервью в черном бюстгальтере.

Звезда «Гарри Поттера» отметила, что ее вещи были сшиты на заказ. Знаменитость подчеркнула, что собирается часто носить этот наряд.

«Он был изготовлен вручную в Лондоне с использованием остатков тканей, состоящих на 62% из переработанной пряжи местного производства, сотканной и покрытой принтами в Италии», — написала актриса.

Хотя Уотсон хотела продемонстрировать заботу об экологии своей одеждой, она все равно подверглась критике в соцсети. По мнению поклонников, наряд знаменитости категорически не подходит для деловой беседы.

«Такое впечатление, что ткани не хватило»; «Я не могу представить себя в таком наряде на деловой встрече»; «Твой черный бюстгальтер бросается в глаза, пожалуйста, прикрой его», — написали возмущенные комментаторы.

Ранее Эмма Уотсон появилась на ковровой дорожке церемонии Earthshot Prize 2021. Она надела на мероприятие черные брюки и подвенечное платье.