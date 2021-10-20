Эмили Блант может сыграть жену Оппенгеймера в следующем фильме Кристофера Нолана

Лос-Анджелес, 20 октября. Звезда фильмов «Тихое место» и «Круиз по джунглям» Эмили Блант может присоединиться к касту следующего фильма режиссера Кристофера Нолана. Она ведет переговоры об участии в проекте.

Основой для сценария ленты станет книга «Американский Прометей. Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера». Она посвящена американскому физику-теоретику, под руководством которого создавалось ядерное оружие в годы Второй мировой войны. Блант может сыграть в фильме Нолана супругу ученого, сообщает Deadline.

Главная роль ленты досталась актеру Киллиану Мерфи. Блант работала с ним в процессе съемок «Тихого места — 2».

Производство фильма об Оппенгеймере планируют начать в 2022 году, а премьера запланирована на июль 2023 года. Следующая картина Нолана описывается как «эпический триллер, снятый в формате IMAX, о человеке, который рискнул уничтожить мир, чтобы спасти его».

Ранее фильмы Кристофера Нолана выпускала компания Warner Bros., однако у режиссера возникли разногласия с ее руководством из-за гибридного проката. Сделку на производство новой ленты кинематографист заключил с Universal.