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Военный эксперт Леонков: «Мертвую руку» заменили более смертоносные системы вооружения
Армия
Военный эксперт Леонков: «Мертвую руку» заменили более смертоносные системы вооружения
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Москва, 20 октября. Западу не стоит опасаться советского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Мертвая рука», так как ему на смену пришли более смертоносные системы вооружения. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Возможность применения комплекса «Периметр», который на Западе известен под названием «Мертвая рука», сильно пугает США и страны НАТО. Главной особенностью данной системы является возможность нанесения ответного ядерного удара в автоматическом режиме, передает iReactor.

Военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность, что Западу пора перестать бояться «Мертвой руки», так как российские разработки шагнули вперед. В распоряжении Вооруженных сил РФ есть современная Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая обладает более разрушительными возможностями.

«"Мертвая рука" создавалась во времена СССР, потому что тогда мы были способны нанести только ответный удар. То есть, фактором ответного удара было попадание баллистических ракет или термоядерных боеголовок на территорию СССР», — пояснил эксперт.

Современные российские системы вооружения исключают саму возможность нанесения ядерного удара по территории России. При этом они получают информацию о пусках вражеских ракет сразу после того, как была отдана соответствующая команда о старте.

Ранее стало известно, что на одном из военных полигонов в России прошли испытания автономной группировки ударных роботов «Маркер». Машины самостоятельно выполняли боевые задачи и оперативно реагировали на изменение обстановки, обмениваясь целеуказаниями, передает телеканал «360».

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россия запад леонков мертвая рука
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