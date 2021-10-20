Кинокритик Григорьев назвал причину, по которой стоит посмотреть фильм «Вызов»

Известно, что съемки картины «Вызов» на МКС уже обошлись создателям в 2 миллиарда рублей. Режиссер картины Клим Шипенко выразил уверенность, что снятый на Международной космической станции фильм сможет заработать хорошие деньги и окупить бюджет.

Кинокритик Роман Григорьев в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, стоило ли лететь в космос, чтобы отснять фильм при технических возможностях XXI века.

Российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились в космос 5 октября, где провели две недели, работая над съемками фильма «Вызов». Сопровождал их в путешествии во внеземное пространство космонавт Антон Шкаплеров.

«Съемки в космосе — это желание показать уровень технологий в нашей стране, то, что мы можем отправить на орбиту космонавтов, актеров. Лучше бы, конечно, туристов, как это делают все, и начать на этом зарабатывать, но у нас своя какая-то дорога», — рассказал кинокритик.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Российские актеры могли бы и на Земле в павильоне отснять кадры и графикой уже изобразить все, что нужно, подчеркнул Роман Григорьев.

«Я не исключаю, что стояла какая-то имиджевая задача, и они решили показать, что могут отправить на орбиту обычных людей-актеров. Я думаю, что за счет этого фильм привлечет зрителей в кино, но какой получится итог, нужно смотреть. Съемки в космосе не гарантируют интересный сюжет, а с технической стороны съемки на орбите могут быть оправданы», — прокомментировал собеседник ФАН.

Кинокритик добавил, что развернуться с профессиональной камерой в космосе — уникальный опыт, поэтому посмотреть, что из этого получилось, определенно стоит.

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