Ежедневно миллионы людей по всему миру с утра вступают в битву со своим будильником. Вопрос: «Как легко просыпаться и сохранять бодрость в течение дня?» — становится все более актуальным, особенно для жителей больших, изматывающих городов. ФАН рассказывает, какие действия необходимо предпринять, чтобы безболезненно скорректировать свой график.

Установите точное время отхода ко сну и пробуждения

По мнению ученых и медиков, установление точного или хотя бы приблизительного времени засыпания и пробуждения очень важно для хорошего, качественного сна. Важно ложиться спать и просыпаться в определенное время каждый день, даже в выходные. Нерегулярный режим сна — причина многих проблем со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания нервной системы и даже ожирение и именную дисфункцию.

Будильник важно ставить один, скажите нет миллиону будильников с промежутками в минуту. Важно вставать сразу, по первому звонку, не растягивая момент. Если есть возможность, сразу после пробуждения выйдите на свежий воздух, например, на балкон — это взбодрит вас и поможет проснуться.

Чтобы быстро уснуть, важно за полчаса до сна приглушить свет и отключить все электронные устройства.

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Откажитесь от вредных привычек

Существует множество вредных привычек, оказывающих негативное влияние на качество сна. Употребление алкоголя успокоит вас и поможет быстрее уснуть, но рискует разбудить глубокой ночью. Не рекомендуется также смотреть телевизор в спальне и работать за компьютером. Если вы не можете уснуть в течение 20–30 минут, не хватайтесь сразу за телефон, встаньте с кровати и сделайте расслабляющее упражнение, а затем снова ложитесь спать. После полудня не рекомендуется пить кофе, чай и газированные напитки, вечером — употреблять острую пищу. Засыпать лучше всего в прохладном помещении на удобной кровати и качественной подушке.

Начните готовиться ко сну за час до засыпания

Для хорошего сна важно к нему правильно подготовиться. Забудьте о работе, семейных хлопотах и расслабьтесь. Медитация, теплая ванна, растяжка, занятия йогой за час до сна помогут душе и телу расслабиться и подготовить организм ко сну. Можно также провести время за головоломками с семьей или почитать позитивную книгу.

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Откажитесь от дневного сна

Откажитесь от привычки спать днем, если не высыпаетесь ночью. Для взрослого человека это неэффективно — сон в течение дня мешает вашему засыпанию ночью. Спать днем можно, если по каким-то причинам вы были лишены ночного сна. Если нет сил терпеть, вздремните минут 20–30. Долгий сон днем приводит к усталости, сонливости и неважному самочувствию.

Включите физические упражнения

Занятия физической культурой должны всегда присутствовать в вашем графике, причем на регулярной основе. Благодаря физическим упражнениям вы будете затрачивать меньше времени на засыпание. Ученые утверждают, что люди с бессонницей, включившие в свое расписание физкультуру, начинают засыпать намного легче и быстрее.

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Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина заявила, что всего в нескольких простых факторах кроется секрет долгой и качественной жизни. По словам доктора, необходимо больше двигаться и употреблять здоровую пищу, а курить, пить алкоголь и часто солить еду не следует.