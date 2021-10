Количество нелегальных мигрантов, задержанных в течение 2021 фискального года на южной границе США превысило 1,7 миллиона человек, побив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Погранично-таможенной службы США, которые оказались в распоряжении издания The Washington Post.

Согласно полученным данным, рост числа случаев незаконного пересечения границы начался еще в 2020 году при администрации Дональда Трампа, однако когда место в Белом доме занял действующий президент США Джо Байден, количество нелегалов, незаконно пересекающих границу Соединенных Штатов, стремительно возросло.

После первых месяцев бурного роста количества незаконных пересечений государственной границы, администрация Байдена обвинила в ухудшении ситуации своих предшественников из команды Трампа. Однако как показала статистика последующих месяцев, ситуация в области безопасности продолжила стремительно деградировать.

Федеральное агентство новостей /

Команда Байдена в течение нескольких месяцев продолжала отмахиваться от миграционного кризиса, который разразился на южной границе, отказываясь признавать его, даже когда в переполненных миграционных центрах возникли проблемы с предоставлением несовершеннолетним беженцам еды, воды и средств гигиены.

Даже сейчас, когда проблемы на границе с Мексикой стали настолько серьезными, что превратились в одну из основных тем внутриполитической повестки в США, представители администрации Байдена все еще предпочитают не использовать слово «кризис» в отношении происходящего.

В ходе слушаний по утверждению нового главы Погранично-таможенной службы Криса Магнуса, который был выдвинут на эту должность президентом Байденом, он отказался говорить о кризисе, охарактеризовав ситуацию как «очень серьезную проблему»

President Joe Biden's nominee to head Customs and Border Protection, Chris Magnus, exasperated some Republicans on a Senate panel by refusing to call an ongoing surge in illegal immigration a "crisis." https://t.co/oQdsKLUrsZ pic.twitter.com/0twtWsY0gC