Количество нелегальных мигрантов, задержанных в течение 2021 фискального года на южной границе США превысило 1,7 миллиона человек, побив исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные Погранично-таможенной службы США, которые оказались в распоряжении издания The Washington Post.

Согласно полученным данным, рост числа случаев незаконного пересечения границы начался еще в 2020 году при администрации Дональда Трампа, однако когда место в Белом доме занял действующий президент США Джо Байден, количество нелегалов, незаконно пересекающих границу Соединенных Штатов, стремительно возросло.

После первых месяцев бурного роста количества незаконных пересечений государственной границы, администрация Байдена обвинила в ухудшении ситуации своих предшественников из команды Трампа. Однако как показала статистика последующих месяцев, ситуация в области безопасности продолжила стремительно деградировать.

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Миграционный «не кризис»

Команда Байдена в течение нескольких месяцев продолжала отмахиваться от миграционного кризиса, который разразился на южной границе, отказываясь признавать его, даже когда в переполненных миграционных центрах возникли проблемы с предоставлением несовершеннолетним беженцам еды, воды и средств гигиены.

Даже сейчас, когда проблемы на границе с Мексикой стали настолько серьезными, что превратились в одну из основных тем внутриполитической повестки в США, представители администрации Байдена все еще предпочитают не использовать слово «кризис» в отношении происходящего.

В ходе слушаний по утверждению нового главы Погранично-таможенной службы Криса Магнуса, который был выдвинут на эту должность президентом Байденом, он отказался говорить о кризисе, охарактеризовав ситуацию как «очень серьезную проблему»

«Это большая проблема, но я не классифицировал бы это как кризис», — заявил Магнус.

President Joe Biden's nominee to head Customs and Border Protection, Chris Magnus, exasperated some Republicans on a Senate panel by refusing to call an ongoing surge in illegal immigration a "crisis." https://t.co/oQdsKLUrsZ pic.twitter.com/0twtWsY0gC — Reuters Legal (@ReutersLegal) October 20, 2021

Ошибки или целенаправленная политика?

В ходе избирательной кампании 2020 года Байден заявлял, что «сделает США более гостеприимными для иммигрантов», пообещав значительно увеличить квоты на прием беженцев, а также легализовать тех нелегалов, которые уже находятся на территории страны. Это привело к формированию в странах «Северного треугольника» в Центральной Америке огромных караванов мигрантов, которые двинулись в сторону Соединенных Штатов. Однако вскоре после инаугурации президент заявил, что хочет действовать более осторожно, чтобы не оказаться «с 2 миллионами человек на нашей границе». Представители вашингтонской администрации даже заявили мигрантам «не приходите».

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Вообще миграционная политика нынешней администрации представляет собой ряд непоследовательных и непродуманных решений, которые зачастую противоречат друг другу.

Сразу после приведения к присяге Байден с помощью президентских приказов (Executive Order) остановил строительство пограничной стены, прекратил так называемую программу «оставайся в Мексике», отменил ограничения на предоставление убежища и объявил о 100-дневной паузе для большинства депортаций.

Вскоре после того, как проблема на границе стала очевидной, президент назначил специального уполномоченного, которым стала вице-президент Камала Харрис. Именно на нее были возложены обязанности по урегулированию проблемы незаконной миграции. Вскоре Харрис попала под шквал критики за упорное нежелание посетить приграничные районы США и обсудить этот вопрос с местными властями для выработки эффективного решения.

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Более того, местным властям и профильным ведомствам были даны указы, которые затруднили действия по борьбе с незаконной миграцией. Сотрудникам пограничной службы было запрещено проводить рейды и проверки транспортных средств, которые могли быть использованы для перевозки нелегалов.

Вскоре после этого команда Байдена сообщила, что восстанавливает жесткие квоты на прием беженцев, которые по итогу года оказались даже ниже, чем при президентстве Трампа (которого ранее Байден и другие демократы обвиняли в нежелании принимать мигрантов). Также администрация Белого дома сообщила о рассматриваемой возможности возобновления действие программы «Оставайся в Мексике», которая предписывает просителям убежища оставаться на территории сопредельного государства на время рассмотрения их заявок на предоставлении легального статуса в США.

Безрезультатно закончились и попытки Камалы Харрис договориться со странами Центральной Америки, с территории которых идут основные потоки беженцев в США, о пресечении миграционных настроений «на местах».

Многочисленные изменения политики привели к тому, что число беженцев, которые имеют возможность легально попасть в США, снизилось, что вынуждает многих из них предпринимать попытки незаконного пересечения границы. Пограничная и таможенная служба США отмечает, что 1,7 миллионов нелегальных мигрантов, которые были задержаны на территории США, — это только те люди, чья попытка прорваться в страну закончилась неудачей. Реальное же количество нелегалов гораздо выше, ведь многим из них в итоге удается перебраться в Штаты.

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Республиканцы требуют действий

Провальная политика действующей администрации вызывает резкую критику в адрес Белого дома со стороны Республиканской партии. Группа из десяти губернаторов «красных штатов» потребовала от Байдена принятия неотложных мер, которые включают в себя десять пунктов.

Федеральное агентство новостей

Республиканцы требуют от президента более активно применять для депортации нелегалов положения так называемого Раздела 42, который был введен при Трампе для высылки мигрантов для противодействия пандемии COVID-19.

Также, по их мнению, граница с Мексикой должна быть усилена подразделениями пограничной службы, Нацгвардии и армии США, которые смогут эффективно противостоять попыткам нелегалов проникнуть на территорию страны. Кроме того, должна быть возобновлена практика депортации всех мигрантов, которые не имеют официального статуса для пребывания в стране.

Президенту предлагается возобновить ранее денонсированные соглашения с Мексикой и странами «Центральноамериканского треугольника», которые помогали эффективно сдерживать миграционные потоки «на дальних рубежах». Важной частью этого должно стать обращение американского лидера к тем, кто планирует присоединиться к потокам беженцев, которые направляются в США. По мнению губернаторов-республиканцев, Байден должен четко дать понять этим людям, что в Соединенных Штатах их никто не ждет.

flickr.com / U.S. Customs and Border Protection

Среди прочих мер называется достройка «стены Трампа», выделение дополнительного финансирования пограничной службы, возобновление программы «оставайся в Мексике», а также содержание просителей убежища в центрах содержания до вынесения решения по их делам.

Отдельное возмущение среди Республиканцев вызвала практика тайного расселения несовершеннолетних беженцев, которые самолетами доставляются в ряд штатов страны, где они передаются родственникам либо отправляются в профильные учреждения. Все это происходит без уведомления местных властей, что противоречит законодательству США.

Богатые тоже заплачут

Впрочем, среди американского истеблишмента существует и противоположная точка зрения. Многие представители Демократической партии, особенно ее левого крыла, выступают за неограниченный прием мигрантов и полную легализацию тех нелегалов, которые уже находятся в стране.

Global Look Press / Keiko Hiromi / AFLO

19 октября сенатор от Техаса Тед Круз предложил законопроект, согласно которому центры временного размещения мигрантов будут располагаться по всей стране — поближе к местам жительства демократических элит, которые, как он утверждает, игнорируют кризис.

.@WestJournalism: Ted Cruz Introduces Bill to Hold Biden and Democrats Accountable for 'Man-Made' Border Crisishttps://t.co/vvMigpvYE2 — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) October 20, 2021

«Если бы вашингтонским демократам пришлось пережить хотя бы часть страданий семей Южного Техаса, фермеров, владельцев ранчо и малых предприятий, с которыми им пришлось столкнуться, иммиграционные законы нашей страны были бы соблюдены, была бы построена стена, и политика «Оставайся в Мексике» была бы повторно реализована», — написал Круз, представляя законопроект.

Круз сообщил, что законопроект создаст «новые порты въезда в общины, возглавляемые демократами, такие как Норт Хиро, штат Вермонт, где проводит лето Берни Сандерс, и Мартас-Винъярд, где элиты демократов устраивают свои коктейльные вечеринки».

По его мнению, представители Демократической партии и ее избиратели должны нести свою часть ответственности за созданный ими миграционный кризис, который затрагивает в основном южные республиканские штаты. Возможно этот законопроект, если он будет принят, более эффективно поспособствует пересмотру миграционной политики, чем многочисленные обращения в Белый дом.