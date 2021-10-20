Россия обозначила условия для въезда граждан Марокко

Рабат, 20 октября. Россия разрешила въезд на территорию страны гражданам Марокко, имеющим действующую визу. Об этом сообщило посольство Москвы в североафриканском королевстве.

В заявлении ведомства отмечается, что, несмотря на объявление о приостановке перелетов между государствами из-за пандемии коронавируса, марокканцы все еще могут попасть в РФ. Осуществить это предлагают прямыми рейсами через Белоруссию или с пересадкой в одной из стран, включенных в одобренный правительством перечень.

В посольстве указали, что решение распространяется и на иностранцев, имеющих право на постоянное проживание в Марокко.

В начале октября североафриканское королевство приостановило полеты с Россией. Причиной стало увеличение случаев заражения в РФ. Компании «Аэрофлот» и S7 организовали эвакуационные рейсы в Москву.

Марокко также отменило авиасообщение с Германией, Нидерландами и Великобританией. Власти опасаются распространения нового штамма коронавируса на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в ЕС.