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Первым президентом Барбадоса стала генерал-губернатор Сандра Мейсон
Политика
Первым президентом Барбадоса стала генерал-губернатор Сандра Мейсон
Prt Scr youtube.com  /  We GatherinBarbados

Бриджтаун, 20 октября. Барбадос отказался от власти Великобритании и стал республикой. Там уже избрали первого президента.

Пост главы государства заняла Сандра Мейсон, которая до этого была генерал-губернатором и представляла интересы британской королевы Елизаветы II.

О намерении превратить Барбадос в республику еще в сентябре 2020 года объявила премьер-министр Миа Моттли. Завершить процедуру удалось в 55-ю годовщину независимости от Великобритании.

Кандидатуру Сандры Мейсон в качестве президента одобрили представители законодательной власти. Она была генерал-губернатором с января 2018 года.

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