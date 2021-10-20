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Читатели Polskie Radio предложили исключить из ЕС разрушающую все подряд Польшу
Политика
Читатели Polskie Radio предложили исключить из ЕС разрушающую все подряд Польшу
pixabay.com

Варшава, 20 октября. Пользователи российского сегмента интернета бурно отреагировали на конфликт, который возник между Польшей и Евросоюзом на фоне решения Конституционного суда республики признать верховенство польского права над законодательством ЕС.

Обозреватели издания Polskie Radio обнародовали статью, посвященную инциденту Брюсселя и Варшавы. В ней журналисты процитировали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Политик подвергла критике решение Польши и отметила, что такие действия создают опасный юридический прецедент, ставящий под сомнение основы всего Евросоюза.

Читатели издания из России разделились на два лагеря. Одни считают, что Варшаву необходимо исключить из ЕС, другие же комментаторы придерживаются обратной точки зрения.

«Гнать Польшу из ЕС поганой метлой! … и Литву тоже», — предложил читатель.

Еще один пользователь согласился с предыдущим мнением и написал, что Польша способна развалить абсолютно все, за что ни возьмется.

wikipedia.org / Mielon

Другие читатели считают, что Варшаву, наоборот, необходимо оставить в ЕС, чтобы там все развалилось.

«Нужно всячески поддерживать членство Польши в ЕС, ее действия полезны для развала «евроколхоза». Если же ее выгонят, то начнет с Россией брататься, а это нежелательно. Так что, вперед Польша!» — с иронией заметил читатель.

Как стало известно ранее, премьер Польши получил замечание в Европарламенте за слишком долгую просьбу о деньгах. Его выступление растянулось на 35 минут вместо предусмотренных регламентом 10-ти.

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