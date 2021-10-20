Московский «Спартак» потерпел поражение от «Лестера» в домашнем матче ЛЕ

Москва, 20 октября. «Спартак» проиграл английскому «Лестер Сити» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22.

Московский «Спартак» 20 октября прервал четырехматчевую беспроигрышную серию, уступив на своем поле «Лестеру» в матче Лиги Европы. По ходу первого тайма поединка на «Открытие Банк Арене» хозяева вели с разницей в два мяча. В составе красно-белых отличились форварды Александр Соболев и Джордан Ларссон. Перед перерывом замбийский нападающий Патсон Дака сократил отставание гостей в счете. Во втором тайме он еще трижды поразил ворота «Спартака», став автором самого быстрого хет-трика и покера в истории Лиги Европы. На 86-й минуте матча Александр Соболев оформил дубль, установив итоговый результат.

После поражения «Спартак», на счету которого три очка, опустился на третье место в турнирной таблице группы H. «Лестер» набрал четыре балла и поднялся на вторую строчку. Следующие матчи турнира команды из России и Англии проведут в ноябре.