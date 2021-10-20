Военный эксперт Мураховский: беспилотники становятся незаменимыми помощниками артиллеристов

Москва, 20 октября. Беспилотники уже плотно обосновались в армии и стали незаменимыми помощниками для артиллеристов и разведки. Однако в будущем их роль в войсках только будет возрастать, резюмировал военный эксперт Виктор Мураховский.

Прошедшие в сентябре российско-белорусские учения «Запад-2021» отличились не только размахом и численностью задействованных в них военных, но и широким применением беспилотников в паре с управляемыми снарядами «Грань» и «Краснополь». На учениях ударные дроны «Орион» и «Форпост» наводили огонь управляемыми снарядами. Лазерная подсветка с беспилотников позволила точно бить в цель. В случае реальных боевых действий противнику пришлось бы несладко.

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что тот же управляемый снаряд «Краснополь» проявил себя в условиях реальных боевых действий и подтвердил высокую точность попаданий. Ему под силу поразить бронированную цель с одного выстрела. Не уступает этому снаряду и осколочно-фугасный боеприпас «Грань».

«Удары таким высокоточным оружием высоко оцениваются в войсках. Они могут практически моментально уничтожить важную цель и повлиять на ход боестолкновения», — рассказал эксперт.

Мураховский отметил, что подобные снаряды незаменимы при ведении боев в горах или в условиях плотной городской застройки. А применение дронов позволяет находить для них мишени даже в глубине боевых порядков противника. Это делает БПЛА незаменимым помощником любого артиллериста.

Тем временем другую беспилотную российскую разработку — ядерную торпеду «Посейдон», в американском экспертном сообществе сравнивают с «оружием судного дня».