Сестра Ольги Бузовой запускает собственный курс в интернете вслед за другими звездами

Москва, 20 октября. Младшая сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой, блогер и бизнесвумен Анна Бузова решила заработать на собственном курсе вслед за другими знаменитостями. Она собирается выпустить гайд по прическам.

Звезда рассказала поклонникам о своем проекте, получившем название Pro100, в Instagram. По словам Бузовой, она задумала этот курс полгода назад, а работа над гайдом длилась три месяца.

Сестра экс-ведущей «Дома-2» утверждает, что на интернет-рынке нет аналогичных продуктов. Как отметила блогер, остальные знаменитости предлагают курсы по улучшению фигуры, саморазвитию, психологии, бизнесу, макияжу, но не по прическам.

«Pro100 — это гайд про 100 простых причесок на каждый день, которые каждая из вас сможет повторить самостоятельно дома, просмотрев небольшой видеоинструктаж от меня», — описала свой проект Бузова.

Prt Scr instagram.com / @annabuzova

Знаменитость подчеркнула, что цель создания гайда — помочь своим подписчицам создавать красоту и получать удовольствие от своего отражения в зеркале. Перед запуском курса сестра исполнительницы хита «Мало половин» набирает фокус-группу, чтобы получить отзывы о своем проекте.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ольга Бузова якобы подарила младшей сестре квартиру в Москве. Анна Бузова прокомментировала подобные сообщения шуткой.