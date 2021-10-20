Аналитик Федяков: «Скачок цен на автомобили вызвал ажиотажный спрос у покупателей»

Несмотря на солидно выросший ценник на автомобили, количество людей, желающих приобрести их, только увеличилось. Сейчас в дилерских центрах наблюдается дефицит отдельных моделей, покупателям приходится либо ожидать их поставки, либо выбирать из того, что осталось в наличии. Как объяснил корреспонденту ФАН руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, ничего удивительно в такой покупательской активности нет, скачок цен на автомобили всегда вызывает ажиотажный спрос.

«Инфляция является одним из факторов, который хорошо стимулирует продажи. Когда цены растут, потребитель начинает действовать более активно, поскольку понимает, что они могут расти и дальше, а потом ему придется переплачивать. Это хорошо способствует динамике продаж. Поэтому, хотя нас пугают инфляцией и с ней всячески борются, для стимулирования экономики это неплохой инструмент», — прокомментировал Федяков.

Как объяснил эксперт, некоторого отката цен все же можно ожидать — таковы законы рыночной экономики. Рано или поздно ажиотаж спадет. Кто хотел купить авто — купил его, но многие понимают, что существующие цены неадекватны, поэтому деньги пока берегут.

Федяков отметил: как только предложение превысит спрос, стоимость авто станет приятнее. Однако в этом году сильного снижения цен ждать не стоит — складские запасы пока не велики. Максимум, на что можно рассчитывать, по мнению эксперта, так это на предновогодние скидки или акции.

Дилеры Петербурга столкнулись с дефицитом новых автомобилей в сентябре. Аналитики считают, что это, наоборот, может быть связано с низкой покупательской активностью.