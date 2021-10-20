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Ксения Бородина поблагодарила Пелагею за поддержку на «Ледниковом периоде»
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поблагодарила Пелагею за поддержку на «Ледниковом периоде»
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 20 октября. Телеведущая Ксения Бородина не смогла сдержать радости после прихода в жюри шоу «Ледниковый период» певицы Пелагеи, которая поддержала ее на проекте.

Недавно прошли съемки очередного выпуска программы. Но новый эфир зрители смогут увидеть только в субботу. Известно, что в жюри сидела Пелагея, которая оказала поддержку звезде «Дома-2».

Бородиной непросто даются номера на льду. Она нередко сталкивается на шоу с критикой, поэтому теплые слова от Пелагеи были просто необходимы знаменитости, пишут «Дни.ру».

«Спасибо тебе за такую колоссальную поддержку. Как все-таки важно, когда женщина умеет поддержать словом и делом другую женщину, у нас в шоу-бизнесе мало людей, которые от чистого сердца будут желать добра, так уж сложилось», — написала ведущая на странице в Instagram.

Ксения Бородина эмоционально реагирует на критику в свой адрес. Знаменитость однажды не сдержалась, увидев гневные сообщения от интернет-пользователей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина поблагодарила Пелагею за поддержку на «Ледниковом периоде»
ледниковый период пелагея бородина
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