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Баранец обвинил НАТО в размещении военных баз на Украине в обход ее конституции
Армия
Баранец обвинил НАТО в размещении военных баз на Украине в обход ее конституции
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 октября. Украина стремится в НАТО и призывает страны военного блока размещать у нее свои военные базы, хотя де-факто на ее территории действует достаточно военных объектов стран Запада, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Формально конституция Украины запрещает размещение иностранных военных баз на ее территории, хотя в стране действует немало объектов НАТО. По мнению военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, в стране действует как минимум девять псевдобаз. К ним относятся «Международный центр миротворчества и безопасности», созданный в 2015 году, американский пункт управления кораблями в Очакове и британская база в порту Южный, где военные якобы исследуют гидросооружения.

Три этих объекта относятся к наиболее известным зонам присутствия военных из стран НАТО, но на деле есть и менее заметные. Например, разведывательный центр армии США на острове Змеиный и тренировочный лагерь для подготовки снайперов, где украинские военные осваивают винтовки стран НАТО.

«Когда-то такое можно было себе представить только в параноидальных фантазиях. А сегодня — уже нельзя исключать из реальности. <...> Флаг США пестрит во многих местах Украины, где дислоцируются американские военные объекты», — заявил Баранец.

При этом военный обозреватель уверен, что число неофициальных баз будет только расти. Не так давно посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев еще и договорился о строительстве двух баз ВМСУ при содействии Великобритании, передает RT.

Отчасти это подтверждает и заявление президента Украины Владимира Зеленском о том, что США — главный военный партнер Киева, и что в дальнейшем это сотрудничество будет только расширяться.

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