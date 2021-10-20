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Эмир Кувейта намерен выполнить требование парламентариев об амнистии диссидентов
Весь мир
Эмир Кувейта намерен выполнить требование парламентариев об амнистии диссидентов
Global Look Press  /  Xinhua

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед ас-Сабах готов положить конец длительному противостоянию с членами парламента. Ради этого национальный лидер ближневосточного государства намерен запустить процесс реабилитации диссидентов, участвовавших в событиях «арабской весны» в 2011 году.

Шейх поручил спикеру парламента, премьер-министру и главе Высшего судебного совета разработать свой пакет рекомендаций, где будут содержаться предложения об условиях и сроках амнистии находящихся в заключении оппозиционеров.

В заявлении канцелярии эмира говорится, что помилование коснется лишь «некоторых кувейтцев, осужденных по прошлым делам», однако не приводится никаких подробностей.

Противостояние в правящем эшелоне

Несмотря на то, что в Кувейте запрещены политические партии, правящие структуры все же имеют некоторое разграничение, обусловленное идеологической солидарностью различных групп. При этом избранный парламент обладает широкими полномочиями и значительно влияет на проходящие в стране процессы. Этим кувейтский законодательный орган отличается от аналогичных структур в других монархиях Персидского залива.

Так, парламентарии Кувейта имеют возможность принимать или блокировать законы, выносить вотум недоверия высокопоставленным чиновникам, обсуждать инициативы членов правительства. Тем не менее последнее слово всегда остается за главой эмирата.

Наваф аль-Ахмед ас-Сабах
Федеральное агентство новостей /

Сама инициатива лидера вызвана требованием со стороны парламентариев, выдвинувших свои условия для начала «национального диалога», к которому Наваф аль-Ахмед ас-Сабах призывал их ранее. На протяжении нескольких месяцев политики блокируют проведение важных экономических и налоговых реформ.

Для прекращения внутренних разногласий оппозиционные депутаты потребовали амнистии для участников протестных акций ноября 2011 года.

В тот период более 30 человек были арестованы за штурм здания парламента. Манифестанты, выступавшие против коррупции и занимавшего тогда пост премьер-министра шейха Насера аль-Мухаммада ас-Сабаха, сломали ворота правительственного комплекса и после столкновений с охраной ворвались в зал заседаний.

С тех пор часть диссидентов бежала из страны, так же, как и ряд граждан, решившихся на открытое выступление против эмира, что в Кувейте является уголовно наказуемым преступлением.

Вторым требованием оппозиционных депутатов, выполнение которого гарантирует проведение реформ, должен стать допрос действующего председателя кабмина Сабаха аль-Халида ас-Сабаха, подозреваемого в нецелевой растрате бюджетных средств.

Положить конец полемике

Из-за существующих разногласий между правительством и парламентом власти не могут реализовать ряд стратегических инициатив, касающихся бюджета страны, в том числе закон о долге, позволяющий Эль-Кувейту выпустить облигации, гарантирующие ему заем средств за рубежом.

Начиная с 2020 года богатое на углеводороды ближневосточного государство находится на грани банкротства. Тогда на фоне спровоцированного пандемией кризиса и падения цен на нефть казна оказалась истощена на 90%.

Экспорт нефти Кувейта
Федеральное агентство новостей

Спустя год, даже несмотря на подорожание черного золота, финансовое положение Кувейта все еще весьма шатко. Это заставляет центральную власть проявить свою политическую волю и пойти на разрешение затянувшегося внутреннего конфликта.

В последнем заявлении канцелярии эмира отмечается, что после проведения обсуждений с кабмином и парламентом лидер решил воспользоваться своим конституционным правом на объявление амнистии. Подчеркивается, что этот шаг направлен на укрепление «политической стабильности» и сотрудничества между исполнительной и законодательной ветвями власти.

На протяжении десятилетий разногласия между министрами и депутатами в Кувейте становились причиной постоянных перестановок и препятствовали развитию страны.

Кувейт на пороге кризиса: как политические междоусобицы завели страну в тупик
Федеральное агентство новостей /

Теперь Наваф аль-Ахмед ас-Сабах намерен положить конец этой неблагоприятной традиции. Однако сумеет ли он грамотно распределить силы и эффективно балансировать между соперничающими сторонами — большой вопрос. Если эмир добьется успеха, страна может перейти к этапу экономической реабилитации, весьма необходимой ей в настоящее время.

Экономика Кувейта
Федеральное агентство новостей

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парламент кувейт эмир
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