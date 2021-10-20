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Депутат Панов объяснил необходимость единого реестра благотворительных проектов
Общество
Депутат Панов объяснил необходимость единого реестра благотворительных проектов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Депутат петербургского ЗакСа, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов выступил за создание единой базы всех благотворительных проектов города.

Россияне добросердечны и сострадательны, они охотно жертвуют деньги благотворительным фондам и участвуют в сборе средств на лечение детей. Этим часто пользуются мошенники. Они зарабатывают на чужом горе, создавая организации, деятельность которых непрозрачна. Также для этих целей создаются подставные сайты, а иногда и вовсе организуют сбор средств на лечение, не гнушаясь использовать фотографии уже погибших детей. Причем своими действиями мошенники не только обманывают граждан, но и подрывают доверие россиян к добросовестным благотворительным фондам. Можно ли как-то остановить эту псевдоблаготворительность и сделать процесс прозрачным? С этим вопросом корреспондент ФАН обратился к Дмитрию Панову. По его мнению, ситуацию могло бы изменить создание единого городского реестра благотворительных проектов.

«Надо создать единую базу всех благотворительных проектов города. У нас их очень много, но часть из них вообще непонятно что из себя представляет: благотворительные они или нет. Ты отправишь организаторам проекта деньги, а тебя потом привлекут за содействие терроризму. Поэтому очень хотелось бы, чтобы был единый городской ресурс со списком дисциплинированных благотворительных организаций, в рамках которых можно было бы оказать помощь и поддержку», — сказал Панов.

Депутат уверен, что такая мера позволит отсеять сомнительных благодетелей и повысит степень доверия как бизнес-сообщества, так и населения к различным проектам.

Ранее глава «Благотворительной больницы» Иевков рассказал о медпомощи бездомным в Петербурге. Он отметил, что многие люди без крыши над головой находятся в группе риска по инфицированию гриппом, коронавирусом и другими опасными болезнями.

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панов благотворительность благотворительный фонд
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