Сбои в Instagram продолжаются уже третий час

Нью-Йорк, 20 октября. Социальная сеть Instagram продолжает работать со сбоями. Об этом стало известно из данных, предоставленных сервисом Downdetector.

Сбои в популярной социальной сети начались сегодня во второй половине дня. По состоянию на данный момент, приложение продолжает работать некорректно. Пользователи жалуются, что не могут закачать контент и сделать пост. Наибольшее количество жалоб, по-прежнему, поступает из США. Также определенные сложности наблюдаются у жителей России, Канады, Великобритании, Испании и Италии.

Недавно стало известно, что разработчики Instagram добавили ряд новых функций в социальную сеть. Теперь пользователям станет доступна возможность публикации постов с помощью десктопного устройства.