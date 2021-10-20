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Сбои в Instagram продолжаются уже третий час

  /   Обновлено: 20 октября 2021 19:14
Общество
Сбои в Instagram продолжаются уже третий час
pixabay.com  /  nastya_gepp

Нью-Йорк, 20 октября. Социальная сеть Instagram продолжает работать со сбоями. Об этом стало известно из данных, предоставленных сервисом Downdetector.

Сбои в популярной социальной сети начались сегодня во второй половине дня. По состоянию на данный момент, приложение продолжает работать некорректно. Пользователи жалуются, что не могут закачать контент и сделать пост. Наибольшее количество жалоб, по-прежнему, поступает из США. Также определенные сложности наблюдаются у жителей России, Канады, Великобритании, Испании и Италии.

Недавно стало известно, что разработчики Instagram добавили ряд новых функций в социальную сеть. Теперь пользователям станет доступна возможность публикации постов с помощью десктопного устройства.

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