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Минобороны РФ: комплексы «Панцирь-С» вернулись из Сербии после учений «Славянский щит — 2021»
Армия
Минобороны РФ: комплексы «Панцирь-С» вернулись из Сербии после учений «Славянский щит — 2021»
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Белград, 20 октября. Комплексы ПВО «Панцирь-С» вернулись в места постоянной дислокации после участия в российско-сербских учениях «Славянский щит — 2021». ЗРПК доставили самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» вернулись в пункты постоянно дислокации. В начале октября они принимали участие в совместных учениях с сербскими войсками «Славянский щит — 2021». Комплексы вернули домой на военно-транспортных самолетах.

«Воздушно-космические силы завершили перемещение ЗРПК "Панцирь-С" на территорию РФ из Республики Сербия», — рассказали в среду, 20 октяюря, представители Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что после прибытия в Россию подразделения ЗРПК «Панцирь-С» совершили самостоятельный марш в пункты постоянного базирования для техосмотра и продолжения боевого дежурства.

«Панцирь-С» представляет собой зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия. В его оснащение входит боезапас из 12 ракет, а общая масса комплекса составляет 30 тонн. На учениях в Сербии расчеты ЗРПК отрабатывали поражение воздушных мишеней вертолетного типа.

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