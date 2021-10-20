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Польские пограничники сообщили о попытке штурма границы мигрантами
Политика
Польские пограничники сообщили о попытке штурма границы мигрантами
gpk.gov.by  /  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Варшава, 20 октября. Нелегальные мигранты предприняли попытку штурма белорусско-польской границы. Об этом проинформировали пограничники Польши.

По словам правоохранителей, против мигрантов применили спецсредства и силу.

«Около шести лиц бросили несколько бревен на пограничные заграждения. Мигранты бросали камни в сторону сотрудников пограничной службы и военнослужащих, в их действиях им оказывали содействие сотрудники белорусских служб», — сказано в сообщении польских силовиков.

Как стало известно ранее, Германия не станет закрывать границу с Польшей из-за миграционного кризиса. Об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

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