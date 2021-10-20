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Подлодка «Великий Новгород» атаковала «Калибрами» корабли условного противника в Черном море
Армия
Подлодка «Великий Новгород» атаковала «Калибрами» корабли условного противника в Черном море
Федеральное агентство новостей

Севастополь, 20 октября. Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота (ЧФ) РФ на учениях атаковал отряд кораблей условного противника ракетами «Калибр-ПЛ». Об этом сообщили в пресс-службе флота.

В сообщении ЧФ РФ отмечается, что в ходе маневров экипаж субмарины «Великий Новгород» выполнил поиск и уничтожение «вражеских» надводных средств, отработал управление подлодкой при всплытии в надводное положение и срочное погружение на различные глубины.

«В рамках участия в межвидовом двустороннем тактическом учении войск Южного военного округа подводники электронными пусками ракет осуществили условное нанесение ракетного удара из подводного положения по кораблям "противника", роль которых выполняли тактические группы противолодочных и ракетных кораблей флота», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что на вооружение Черноморского флота ВМФ РФ до конца 2021 года поступит патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов». К настоящему моменту на корабле завершена подготовка к заводским ходовым испытаниям, которые начнутся в ближайшее время.

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вмф рф черноморский флот подлодка великий новгород
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