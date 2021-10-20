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Военные из ОДКБ отработали заправку бронетехники на учениях «Эшелон-2021» в Таджикистане
Армия
Военные из ОДКБ отработали заправку бронетехники на учениях «Эшелон-2021» в Таджикистане
wikipedia.org  /  mil.ru

Душанбе, 20 октября. Военнослужащие стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе учений провели массовую заправку бронетехники на таджикском полигоне Харб-Майдон у границы Афганистана.

Известно, что в ходе маневров «Эшелон-2021», которые продлятся до 23 октября, военнослужащие из ОДКБ отработали совместную заправку бронетехники. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«Всего было перекачено более 30 тонн топлива из мобильных цистерн в баки танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных гаубиц 2С1, многоцелевых тягачей легкобронированных МТ-ЛБ. Данный способ позволил сократить время нахождения подразделения в районе массовой выдачи горючего более чем в два раза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане военные впервые использовали новейший автозаправщик АТЗ-12-10-63501, созданный на базе грузовика КамАЗ «Мустанг». С его помощью можно обеспечить топливом десять единиц различных транспортных средств одновременно.

Ранее сообщалось, что военнослужащие из ОДКБ на учениях также отработают задачи по подготовке и проведению совместной операции по локализации приграничного военного конфликта, связанного с попытками проникновения на территорию Таджикистана «международных террористов».

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таджикистан одкб эшелон-2021
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