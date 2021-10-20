Читатели Daily Mail раскритиковали Кейт Миддлтон за слишком дорогой наряд для выхода на публику

Лондон, 20 октября. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон возмутила британцев слишком дорогим нарядом, в котором она вышла на публику. Герцогиня Кембриджская подверглась критике из-за одежды, выбранной для благотворительного мероприятия.

Британским журналистам удалось посчитать полную стоимость лука Миддлтон для выхода в свет. Например, супруга внука королевы надела красную плиссированную юбку Christopher Kane, цена которой составляет 845 фунтов стерлингов (около 83 тысяч рублей), сообщает Daily Mail.

К юбке герцогиня Кембриджская подобрала водолазку Ralph Lauren за 225 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей). Верхняя и нижняя часть наряда жены принца Уильяма отлично подошли друг к другу по оттенку.

Миддлтон дополнила образ сумочкой и обувью коричневого цвета. Представительница королевской семьи надела туфли на каблуках от Ralph Lauren, которые стоят 460 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей). Кроме того, супруга внука Елизаветы II взяла с собой сумочку марки DeMellier стоимостью 295 фунтов стерлингов (примерно 29 тысяч рублей).

Таким образом, полная стоимость наряда герцогини Кембриджской составила 1825 фунтов (или почти 180 тысяч рублей). Читатели Daily Mail раскритиковали Миддлтон за выбор столь дорогой одежды.

«Как юбка может стоить 845 фунтов стерлингов?»; «Что за одержимость дорогими нарядами?»; «Это вульгарно, у нее нет совести!»; «Цены на вещи просто глупые», — написали возмущенные британцы.

Ранее Кейт Миддлтон посетила церемонию, посвященную экологии, куда пришла вместе с принцем Уильямом. Герцогиня надела на мероприятие струящееся платье.