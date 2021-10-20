Политолог Селиванов: Украина захватила офицера ЛНР Косяка ради мести ОБСЕ

Киев, 20 октября. Захват офицера-наблюдателя ЛНР Андрея Косяка бойцами ВСУ в Совместном центре контроля и координации прекращения огня — это вероломный акт мести Киева ОБСЕ. С таким заявлением выступил украинский политолог Александр Селиванов.

Истинная причина захвата Косяка украинскими властями — это обида команды президента Украины Владимира Зеленского на откровенно некомплиментарный доклад ООН о боевых действиях на юго-востоке страны. Международные наблюдатели зафиксировали множество военных преступлений и нарушений режима прекращения огня, совершенных бойцами ВСУ. Аналитик уверен: официальный Киев решил своей эскападой попытаться поставить ОБСЕ — и все международное сообщество через нее — на место, показать, что в Донбассе у наблюдателей нет власти.

«СЦКК создавался как механизм контроля за соблюдением мирных договоренностей. Гарантом работы СЦКК фактически была ОБСЕ. Но ООН, основываясь на данных, полученных в том числе от наблюдателей ОБСЕ, стала публиковать отчеты, где фиксировалось очевидное – что перемирие нарушает украинская сторона. Поэтому, они (Киев) и решили уничтожить такой механизм, как СЦКК и попутно отомстить ОБСЕ. Выставив их, как орган, который не в состоянии повлиять на ситуацию», — назвал причину инцидента Селиванов.

facebook.com/GeneralStaff.ua / Генеральный штаб ВСУ

Вероломный поступок украинских властей уже привел к целому каскаду последствий. Представители ЛНР объявили о полном разрыве контактов с Киевом и призвали международное сообщество осудить произошедшее. До тех пор, пока эти условия не будут выполнены, переговоры по линии Минских соглашений невозможны, подчеркнул лидер республики Леонид Пасечник.

Осуждение у жителей Донбасса вызвала и реакция ОБСЕ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе до сих пор хранит молчание по поводу захвата наблюдателя из ЛНР, что заставило жителей Донецка выйти на акцию протеста к зданию миссии.

Офицер-наблюдатель ЛНР Андрей Косяк был захвачен силами ВСУ в СЦКК 13 октября. Украинские власти приписывают ему совершение преступлений по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».