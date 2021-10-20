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Эквадор с начала года изъял рекордные 147 тонн наркотиков
Весь мир
Эквадор с начала года изъял рекордные 147 тонн наркотиков
twitter.com  /  Пресс-служба полиции Эквадора

Кито, 20 октября. Полиция Эквадора конфисковала в общей сложности 147 тонн наркотиков в результате операций, проведенных с начала 2021 года. Об этом сообщает агентство El Comercio.

По данным Управления по борьбе с наркотиками, за два месяца до окончания текущего года объем изъятия запрещенных веществ властями Эквадора достиг рекордного значения, превысив 128 тонн, конфискованных в 2020, и 79 тонн в 2019.

На прошлой неделе полиция изъяла около 7 тонн запрещенных веществ в ходе операций в Гуайяс, Манаби, Пичинче и Напо.

Крупнейшая конфискация произошла в одном из морских портов Гуаякиля 17 октября. В ходе инспекции судов правоохранительные органы обнаружили 3020 пакетов кокаина, скрытых в упаковках кофе. Общий вес конфискованных наркотиков составил 2,5 тонны.

16 октября власти конфисковали 1,5 тонны кокаина в отсеках судна рядом с эквадорским городом Манта. В результате расследования установлено, что пунктом назначения партии была Центральная Америка. Кроме того, правоохранительным органам удалось задержать 16 подозреваемых, которые находились на корабле.

По информации полиции, 82% изъятых запрещенных веществ составляет кокаин. Остальная часть включала кокаиновую пасту, марихуану и героин.

Одной из причин нового рекорда является увеличение производства кокаина в Колумбии. По данным Комплексной системы мониторинга запрещенных культур Службы ООН по наркотикам и преступности (ONUDD), в 2020 году были произведены 1228 тонн кокаина, что на 8% больше, чем в 2019.

В докладе ONUDD подчеркивается, что наркотики транспортируются из Колумбии в Эквадор. Наркокартели используют катера или крупные суда для перевозки запрещенных веществ с побережья Эквадора в Центральную и Северную Америку или Европу.

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эквадор наркотики
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