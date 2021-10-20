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Екатерина Варнава не успела попрощаться с отцом перед смертью

  /   Обновлено: 20 октября 2021 18:51
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава не успела попрощаться с отцом перед смертью
instagram.com  /  @kativarnava

Москва, 20 октября. Актриса и комик Екатерина Варнава рассказала о тяжелом жизненном этапе, который был у нее перед смертью отца. Она не успела приехать со съемок и попрощаться с родителем.

Отец Екатерины Варнавы умер несколько лет назад. Долгое время он был в тяжелом состоянии. В какой-то момент артистка должна была уехать на съемки, с которых впоследствии пришлось сбежать, чтобы успеть к отцу. Родителя Варнавы отправили в реанимацию.

«Я была в поездке по работе и приехала уже в тот момент, когда его везли в реанимацию. Я не успела с ним поговорить. Если бы я приехала на несколько часов раньше… Но у меня были съемки. И это единственный момент, который уже не вернуть», — сказала знаменитость в разговоре с изданием Hello!

Екатерина Варнава не особо любит говорить об этом периоде в жизни. В то время она потеряла не только отца, но и родного брата, и тетю, пишут «Дни.ру». Артистка подчеркнула, что эту пустоту ничем не заполнить, а рана никогда не заживет.

Екатерина Варнава сейчас счастлива в отношениях с режиссером Александром Молочниковым. Звезда театральной индустрии открыла своей возлюбленной двери в этот мир. Артистка занята в нескольких спектаклях.

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